স্বাস্থ্যের ডিজির সঙ্গে তর্কে জড়ানো সেই চিকিৎসককে অব্যাহতি

  • আপডেট সময়: রবিবার, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
স্বাস্থ্যের ডিজির সঙ্গে তর্কে জড়ানো সেই চিকিৎসককে অব্যাহতি


ময়মনসিংহ: ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের সঙ্গে এক চিকিৎসকের বাগবিতণ্ডায় তাকে অব্যাহতি দিয়েছে প্রশাসন। অব্যাহিত পাওয়া চিকিৎসক হলেন ক্যাজুয়্যালটি বিভাগের ইনচার্জ ডা. ধনদেব বর্মন। সেইসঙ্গে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান। জানা যায়, শনিবার সকালে ময়মনসিংহ […]

