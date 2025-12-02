মঙ্গলবার, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:৩০ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Amitabh Bachchan Dances With India Women’s Cricket Team In Special KBC 17 Episode | Television News New Zealand collapse after Kane Williamson’s fifty as rain halts Day 1 in first Test vs West Indies | Cricket News Vaibhav Suryavanshi creates history, blasts record-breaking SMAT century | Cricket News Bigg Boss 19: Ankita Lokhande Roots For ‘Dear Friend’ Amaal Mallik Ahead Of Finale | Television News তারেক রহমান কি দেশের পথে? হংকংয়ে ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ What Is Bhuta Shuddhi Vivah? Meaning, Rituals, ‘Who Can Do It’ Explained Amid Samantha-Raj Nidimoru’s Wedding | Viral News ‘Best coach and human’: Ex KKR star slams critics, delivers powerful defence of Gautam Gambhir | Cricket News Stranger Things S05: Jamie Campbell Bower Breaks Down Vecna’s New Look And ‘Mr. Whatsit’ I N18G আপিলে পক্ষভুক্ত হলেন মির্জা ফখরুল
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

হংকংয়ে ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
হংকংয়ে ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ


হংকংয়ের এক নেতা জানিয়েছেন, শহরের গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক আগুনের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য একটি বিচারক-নেতৃত্বাধীন স্বাধীন কমিটি গঠন করা হবে। একইসঙ্গে ভবন রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির বিরুদ্ধেও তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৫১ জন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এই নির্দেশ দেওয়া হয় বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্তে হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহভাজন ১৩ জনকে এবং দুর্নীতি দমন সংস্থা সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। উভয় অভিযোগেই কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

কর্তৃপক্ষ বলেছে, ওয়াং ফুক কোর্টে সংস্কার কাজের সময় ব্যবহৃত নিম্নমানের প্লাস্টিকের জাল এবং ইনসুলেশন ফোমের কারণে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে।

হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ফের একই ধরনের ট্র্যাজেডি এড়াতে, আমি বিচারকের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করব যাতে আগুনের সূত্রপাত, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরীক্ষা করা যায়।’

তদন্তকারীরা সাতটি পুড়ে যাওয়া টাওয়ারের মধ্যে দুটি বাদে বাকি সবগুলোতে তল্লাশি চালিয়েছেন। তারা আগুন থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় সিঁড়ি এবং ছাদে আটকা পড়া বাসিন্দাদের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছেন। এ ঘটনায় এখনো প্রায় ৩০ জন নিখোঁজ।

গত কয়েক দশকের মধ্যে হংকংয়ে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড এটি। কী কী কারণে এই বিপর্যয় ঘটল, সে বিষয়ে সর্বশেষ অনুসন্ধানের ফলাফল হংকংয়ের নির্মাণ শিল্পকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। একইসঙ্গে নির্মাণ শিল্প তদারকি করার বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে হংকংয়ের এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হন। এমন সময়ে ‘চীন-বিরোধী’ বিক্ষোভ হলে জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের সতর্কবার্তা জানিয়েছে বেইজিং।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Amitabh Bachchan Dances With India Women’s Cricket Team In Special KBC 17 Episode | Television News

Amitabh Bachchan Dances With India Women’s Cricket Team In Special KBC 17 Episode | Television News

Bigg Boss 19: Ankita Lokhande Roots For ‘Dear Friend’ Amaal Mallik Ahead Of Finale | Television News

Bigg Boss 19: Ankita Lokhande Roots For ‘Dear Friend’ Amaal Mallik Ahead Of Finale | Television News

তারেক রহমান কি দেশের পথে?

তারেক রহমান কি দেশের পথে?

What Is Bhuta Shuddhi Vivah? Meaning, Rituals, ‘Who Can Do It’ Explained Amid Samantha-Raj Nidimoru’s Wedding | Viral News

What Is Bhuta Shuddhi Vivah? Meaning, Rituals, ‘Who Can Do It’ Explained Amid Samantha-Raj Nidimoru’s Wedding | Viral News

Stranger Things S05: Jamie Campbell Bower Breaks Down Vecna’s New Look And ‘Mr. Whatsit’ I N18G

Stranger Things S05: Jamie Campbell Bower Breaks Down Vecna’s New Look And ‘Mr. Whatsit’ I N18G

আপিলে পক্ষভুক্ত হলেন মির্জা ফখরুল

আপিলে পক্ষভুক্ত হলেন মির্জা ফখরুল

বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
বাকেরগঞ্জে অসহায় পরিবারকে”স্বপ্নকুঞ্জ” উপহার দিলেন ইউএনও রুমানা আফরোজ
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
খালেদা জিয়ার অসুস্থতায় সংবর্ধনার নামে বাকেরগঞ্জের বিএনপি নেতার আনন্দ উৎল্লাস!
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
এবার মানুষ ধোয়ার মেশিন আনল জাপান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
বেরোবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন পদত্যাগ প্রত্যাহার করে ফিরলেন প্রধান কমিশনার ড. শাহজামান
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান
খালেদা জিয়ার অসুস্থতার জন্য হাসিনা সরকার দায়ী: রাশেদ খান
নেতানিয়াহুর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ইসরায়েলে গণবিক্ষোভ
নেতানিয়াহুর ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ইসরায়েলে গণবিক্ষোভ
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে
ঢামেক থেকে ভাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে রোগী, জড়িত কর্মচারীরা
ঢামেক থেকে ভাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে রোগী, জড়িত কর্মচারীরা
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রভাবে বেড়েছে শীর্ষ অস্ত্র নির্মাতাদের আয়: সিপ্রি রিপোর্ট
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রভাবে বেড়েছে শীর্ষ অস্ত্র নির্মাতাদের আয়: সিপ্রি রিপোর্ট
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST