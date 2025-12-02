হংকংয়ে ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ

হংকংয়ের এক নেতা জানিয়েছেন, শহরের গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক আগুনের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য একটি বিচারক-নেতৃত্বাধীন স্বাধীন কমিটি গঠন করা হবে। একইসঙ্গে ভবন রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির বিরুদ্ধেও তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবাসিক ভবন কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ১৫১ জন নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এই নির্দেশ দেওয়া হয় বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্তে হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহভাজন ১৩ জনকে এবং দুর্নীতি দমন সংস্থা সম্ভাব্য দুর্নীতির অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। উভয় অভিযোগেই কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।
কর্তৃপক্ষ বলেছে, ওয়াং ফুক কোর্টে সংস্কার কাজের সময় ব্যবহৃত নিম্নমানের প্লাস্টিকের জাল এবং ইনসুলেশন ফোমের কারণে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে।
হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী জন লি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘ফের একই ধরনের ট্র্যাজেডি এড়াতে, আমি বিচারকের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করব যাতে আগুনের সূত্রপাত, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলো পরীক্ষা করা যায়।’
তদন্তকারীরা সাতটি পুড়ে যাওয়া টাওয়ারের মধ্যে দুটি বাদে বাকি সবগুলোতে তল্লাশি চালিয়েছেন। তারা আগুন থেকে পালানোর চেষ্টা করার সময় সিঁড়ি এবং ছাদে আটকা পড়া বাসিন্দাদের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছেন। এ ঘটনায় এখনো প্রায় ৩০ জন নিখোঁজ।
গত কয়েক দশকের মধ্যে হংকংয়ে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড এটি। কী কী কারণে এই বিপর্যয় ঘটল, সে বিষয়ে সর্বশেষ অনুসন্ধানের ফলাফল হংকংয়ের নির্মাণ শিল্পকে ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। একইসঙ্গে নির্মাণ শিল্প তদারকি করার বিষয়ে সরকারের ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
এদিকে হংকংয়ের এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হন। এমন সময়ে ‘চীন-বিরোধী’ বিক্ষোভ হলে জাতীয় নিরাপত্তা আইন প্রয়োগের সতর্কবার্তা জানিয়েছে বেইজিং।