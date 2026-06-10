হামের চিকিৎসায় ৪ কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম পেল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ঢাকা: দেশে চলমান হামের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেনের নিকট রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার্থে ভেন্টিলেটরসহ ৪ কোটি টাকার জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জাম হস্তান্তর করেছে কানাডার ইমিগ্রেশন প্রতিষ্ঠান স্কশিয়া কনসালট্যান্টস।
বুধবার (১০ জুন) সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রীর কক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জরুরি এই চিকিৎসা সরঞ্জাম হস্তান্তর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।
সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে কানাডার ইমিগ্রেশন প্রতিষ্ঠান স্কশিয়া কনসালট্যান্টস-এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ডা. মো. জামিলুর রহিম প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যমানের এই সকল অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সামগ্রী হস্তান্তর করেন।
এসময় দেশের এই ক্রান্তিকালে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার এগিয়ে আসার এই ধরনের মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ডা. জামিলকে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস ও এমপরি এ্যাংশো মেডিকেয়ার লিমিটেড এর নির্বাহী পরিচালক শাহেদ কামাল।