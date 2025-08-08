Ayushman Yog Rashifal: ‘খুল যা সিমসিম’! সোনার গুহার সন্ধার পাবেন আজ! চাঁদ মকরে, আয়ুষ্মান যোগে ৫ রাশি টাকার ‘এভারেস্টে’ today rashifal friday-8-august-2025-ayushman-yog 5 rashi zodiac good luck money prosperity | জ্যোতিষকাহন

৮ আগস্ট শুক্রবার এবং আগামীকাল চাঁদের গোচর মকর রাশিতে দিনরাত্রি হবে। এর পাশাপাশি, আজ শুক্রবার হওয়ায়, আজকের অধিপতি গ্রহ শুক্র হবেন এবং আজ চাঁদ তার রাশির কর্মভাবনায় সপ্তম দৃষ্টিতে বুধ ও সূর্যকে বসতে দেখবেন। এর সাথে, আগামীকাল বুধ ও সূর্যের সাথে চাঁদের সংস্পর্শক যোগ তৈরি হবে এবং আজ উত্তরাষাঢ় নক্ষত্রের সংযোগে, আয়ুষ্মান যোগের সাথে সর্বার্থসিদ্ধি যোগ তৈরি হবে। আগামীকাল শুক্রবার, আজ মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, আজ শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর পরে পূর্ণিমা তিথি। এমন পরিস্থিতিতে, আজ শুক্রবার, আয়ুষ্মান যোগ এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে, কন্যা রাশি সহ ৫টি রাশির জন্য ভাগ্যবান হতে চলেছে। এর সাথে, আজ এই রাশির জাতকরা ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় বড় সুবিধা পাবেন। এর সাথে, আজ এই রাশির জাতকরা অর্থ লাভের সুযোগ পাবেন। পরিবারে সুখ-শান্তি বয়ে আসবে। আজ এই রাশির জাতকরা মা লক্ষ্মীর পূজার অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, আসুন বিস্তারিতভাবে জেনে নিই কোন কোন বিষয়ে আগামীকাল, ৮ই আগস্ট শুক্রবার এই রাশির জাতকদের জন্য শুভ হবে।