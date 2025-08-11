North 24 Parganas News: তিলপাড়ার পর আরও এক…! রাজ্যের এই স্লুইস গেটের কাছেও ৭০ ফুট ধস, আতঙ্কে বাসিন্দারা | north 24 parganas hingalganj 13 number dobra sluice gate landslide local residents panicked | দক্ষিণবঙ্গ

Last Updated:
হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর ২৪ পরগনা, জিয়াউল আলম: রাজ্যজুড়ে এখন রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে বীরভূমের তিলপাড়া ব্যারেজ। তিলপাড়া ব্যারেজ শোরগোল ফেলে দেওয়ার মূলে রয়েছে এখানকার ব্রিজের স্লুইস গেটের নিচের বালি সরে যাওয়া এবং কাঠামো বেরিয়ে আসা। আর তার ফলেই ব্রিজের এক্সটেনশন ওয়াটার ডিভাইডারে বড় বড় ফাটল দেখা যাওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ডিভাইডার ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনা আতঙ্কে ফেলেছে জেলার মানুষদের, পাশাপাশি রীতিমতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সিউড়ির উপর দিয়ে যাওয়া ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক।
এতো গেল বীরভূমের কথা। কিন্তু এবার রাজ্যের আরও একটি জেলায় এইরকম স্লুইস গেটের সমস্যা শুনলে আপনিও আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন। এবার যে জেলায় এমন ঘটনার ছবি, সামনে এসেছে সেই জেলাটি হল উত্তর ২৪ পরগনা।
নদী বাঁধে ধস নামলেই ইরিগেশনকে খবর দেওয়া হয়, কিন্তু কোনও রকমের কাঁচা মাটি দিয়ে বাদ মেরামতির ফলে আবার নতুন করে ধস নামে। ফলে ইরিগ্রেশনের উপর ক্ষোভ জমেছে এলাকার মানুষের। প্রশাসন এদিকে নজর রাখুক কারণ দীর্ঘদিন বর্ষার ফলে নদী বাঁধের মাটি নরম ও আলগা হওয়াতে বিপত্তি বাড়ছে তারপরেই তার ফলেই নদীবাঁধে ধস নামছে।
