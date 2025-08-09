Advertise here
শনিবার , ৯ আগস্ট ২০২৫ | ২৫শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  /  লাইফ স্টাইল

North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ৯, ২০২৫ ১০:৩২ পূর্বাহ্ণ
North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ


শিলিগুড়ি :: মেঘলা আকাশ। সকাল থেকে দিনভর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। কখোনো হালকা, কখোনো বা মাঝারি বৃষ্টি। তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি।

দার্জিলিং :: ঘন কুয়াশা। মেঘলা। সকাল থেকেই বৃষ্টিতে ভিজছে শৈলরাণী। দিনভর বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি।

কালিম্পং :: কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়। মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির পূর্বাভাস। তাপমাত্রা ১৮-১৯ ডিগ্রি।

জলপাইগুড়ি :: মেঘলা আকাশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ২৯.০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ডুয়ার্স :: মেঘলা আকাশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আলিপুরদুয়ার :: মেঘলা আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কোচবিহার :: মেঘলা আকাশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তরদিনাজপুর :: পরিষ্কার আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ইসলামপুর :: ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গঙ্গারামপুর :: পরিষ্কার আকাশ, গঙ্গারামপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দক্ষিনদিনাজপুর :: আংশিক মেঘলা আকাশ বালুরঘাটে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে জেলায় ২৬.০৩ ও সর্বচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.০৮ডিগ্রি সেলসিয়াস। Input- Partha Pratim Sarkar

