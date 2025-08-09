North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট | Weekend Weather Update: All the districts will recieve rain, know weather update | উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি :: মেঘলা আকাশ। সকাল থেকে দিনভর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। কখোনো হালকা, কখোনো বা মাঝারি বৃষ্টি। তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি।
দার্জিলিং :: ঘন কুয়াশা। মেঘলা। সকাল থেকেই বৃষ্টিতে ভিজছে শৈলরাণী। দিনভর বৃষ্টির সম্ভাবনা। তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি।
কালিম্পং :: কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়। মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির পূর্বাভাস। তাপমাত্রা ১৮-১৯ ডিগ্রি।
জলপাইগুড়ি :: মেঘলা আকাশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ২৯.০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ডুয়ার্স :: মেঘলা আকাশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় সর্বচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আলিপুরদুয়ার :: মেঘলা আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
কোচবিহার :: মেঘলা আকাশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
উত্তরদিনাজপুর :: পরিষ্কার আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ইসলামপুর :: ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গঙ্গারামপুর :: পরিষ্কার আকাশ, গঙ্গারামপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
দক্ষিনদিনাজপুর :: আংশিক মেঘলা আকাশ বালুরঘাটে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে জেলায় ২৬.০৩ ও সর্বচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.০৮ডিগ্রি সেলসিয়াস। Input- Partha Pratim Sarkar
Kolkata,West Bengal
August 09, 2025 10:02 AM IST
North Bengal Weather Update: উইকএন্ডে উত্তর কাঁপিয়ে বৃষ্টির লাগাতার ধারা, জেলায়-জেলায় তুমুল বৃষ্টি, রইল উত্তরবঙ্গের ওয়েদার আপডেট