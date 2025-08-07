Offbeat News: নতুন বউকে নিয়ে অষ্টমঙ্গলায় যেতেই জামাইয়ের হাতে হাতকড়া! শ্বশুরবাড়ির যত্ন ছেড়ে সোজা শ্রীঘরে!newly-wed-son-in-law-got-arrested-from-his-in-laws-as-convicted-in-criminal-offence | মালদহ

Last Updated:
মালদহ, জিএম মোমিন: বিয়ের পর নতুন বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে অষ্টমঙ্গলা করতে গিয়েছিলেন জামাই৷ কিন্তু সেখানেই ছন্দোপতন৷ হঠাৎ সেই বাড়িতে হানা দিল পুলিশ৷ নতুন জামাইয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে তোলা হল পুলিশের গাড়িতে৷ নিয়ে যাওয়া হল শ্রীঘরে৷ ততক্ষণে গোটা ঘটনা জানা হয়ে গিয়েছে নববধূর পরিবারের সদস্যদের৷ জামাই ধর্ষণের আসামি৷ তাঁর বিরুদ্ধে গত ২৩ জুলাই এক মহিলা মালদহ থানায় ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন৷
Offbeat News: অষ্টমঙ্গলায় শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে জামাই…জামাইয়ের দিকে এগিয়ে এল পুলিশের হাতকড়া…সবটা জানলে কেঁপে উঠবেন