অতীতে উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট হয়েছে: কামাল হোসেন

ঢাকা: ঢাকা-৫ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেছেন, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করেছে। মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি করেছে। উন্নয়ন ব্যয় অতিরিক্ত নির্ধারণ করে নিজেদের দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ করে দিয়েছিল। একেকটা রাজনৈতিক দলের তৃণমূলের একজন কর্মী পর্যন্ত কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে যাত্রাবাড়ী থানাধীন (৬২ নম্বর ওয়ার্ড) গোবিন্দপুরে মোখলেছ মাদব্বর সড়ক সিসি ঢালাই কাজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী কখনো ক্ষমতায় না বসলেও দেশ ও জাতির যেকোনো প্রয়োজনে সবার আগে সবখানে ছুটে গিয়েছে এবং যাবে। জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্যতম একটি হচ্ছে সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা। এরই ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামী ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।’
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মো. জসিমউদদীনের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে মোখলেস মাদবর সড়কের সংস্কার (সিসি ঢালাই) কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর মজলিসে শুরা সদস্য ও যাত্রাবাড়ী মধ্য থানা আমির অ্যাডভোকেট এ কে আজাদ খান, মহানগরীর মজলিসে শুরা সদস্য ও থানা সেক্রেটারি মাওলানা মো. ইমাম হোসেন।
এলাকাবাসীর মধ্যে হতে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মো. মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান, ব্যাংকার মো. ইলিয়াস হোসাইন, মো. রেজাউল করিম, মো. রমজান আলী। যুব নেতা মোহাম্মদ কামাল হোসেন, শিক্ষাবিদ মো. সামিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক হাফেজ মো. হারুনুর রশিদ। ব্যাংকার ও সমাজ সেবক মো. ফারুক আহমেদ। সমাজসেবক মাওলানা মো. দ্বীন ইসলাম ও মাওলানা মো. আবু জাফর। সমাজসেবক রহমতুল্লা খান প্রিন্স, হাকিম রায়হান, মো. অপু, মো. সোহাগ, ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান মাসুদ, মো. রিপন ও হাফেজ শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।