সোমবার, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৭:২৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
He Worked With Anil Kapoor And Sridevi In Mr India, Showed Up For An Ad Shoot And Vomited On Ranveena Tandon নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক Ashes: ‘Use brains’ – 85-year-old former England cricketer warns Ben Stokes’s men ahead of 2nd Test against Australia | Cricket News Britney Spears Gets Candid About Pain And Healing In New Post | Hollywood News IND v SA: Shush! Virat Kohli’s siblings draw attention as Team India batter surpasses Sachin Tendulkar’s world record | Cricket News চ্যাটজিপিটিতে চালু হলো ‘গ্রুপ চ্যাট’ সুবিধা 6 Bigg Boss Contestants Who Faced Eviction Due To Physical Violence অতীতে উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট হয়েছে: কামাল হোসেন
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

অতীতে উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট হয়েছে: কামাল হোসেন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: সোমবার, ১ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৭ সময় দেখুন
অতীতে উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট হয়েছে: কামাল হোসেন


ঢাকা: ঢাকা-৫ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেছেন, অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করেছে। মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি করেছে। উন্নয়ন ব্যয় অতিরিক্ত নির্ধারণ করে নিজেদের দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ করে দিয়েছিল। একেকটা রাজনৈতিক দলের তৃণমূলের একজন কর্মী পর্যন্ত কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়েছে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে যাত্রাবাড়ী থানাধীন (৬২ নম্বর ওয়ার্ড) গোবিন্দপুরে মোখলেছ মাদব্বর সড়ক সিসি ঢালাই কাজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী কখনো ক্ষমতায় না বসলেও দেশ ও জাতির যেকোনো প্রয়োজনে সবার আগে সবখানে ছুটে গিয়েছে এবং যাবে। জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্যতম একটি হচ্ছে সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা। এরই ধারাবাহিকতায় জামায়াতে ইসলামী ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।’

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৬২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী মো. জসিমউদদীনের সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে মোখলেস মাদবর সড়কের সংস্কার (সিসি ঢালাই) কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর মজলিসে শুরা সদস্য ও যাত্রাবাড়ী মধ্য থানা আমির অ্যাডভোকেট এ কে আজাদ খান, মহানগরীর মজলিসে শুরা সদস্য ও থানা সেক্রেটারি মাওলানা মো. ইমাম হোসেন।

এলাকাবাসীর মধ্যে হতে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক মো. মাহবুবুর রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান, ব্যাংকার মো. ইলিয়াস হোসাইন, মো. রেজাউল করিম, মো. রমজান আলী। যুব নেতা মোহাম্মদ কামাল হোসেন, শিক্ষাবিদ মো. সামিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক হাফেজ মো. হারুনুর রশিদ। ব্যাংকার ও সমাজ সেবক মো. ফারুক আহমেদ। সমাজসেবক মাওলানা মো. দ্বীন ইসলাম ও মাওলানা মো. আবু জাফর। সমাজসেবক রহমতুল্লা খান প্রিন্স, হাকিম রায়হান, মো. অপু, মো. সোহাগ, ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান মাসুদ, মো. রিপন ও হাফেজ শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
He Worked With Anil Kapoor And Sridevi In Mr India, Showed Up For An Ad Shoot And Vomited On Ranveena Tandon

He Worked With Anil Kapoor And Sridevi In Mr India, Showed Up For An Ad Shoot And Vomited On Ranveena Tandon

নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

কালিয়াকৈর টিন সেট কলোনিতে ভয়াবহ আগুন ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট দেড় ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক

কুষ্টিয়া সীমান্তে পিস্তলসহ একজন আটক

Britney Spears Gets Candid About Pain And Healing In New Post | Hollywood News

Britney Spears Gets Candid About Pain And Healing In New Post | Hollywood News

চ্যাটজিপিটিতে চালু হলো ‘গ্রুপ চ্যাট’ সুবিধা

চ্যাটজিপিটিতে চালু হলো ‘গ্রুপ চ্যাট’ সুবিধা

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST