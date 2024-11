Who is Next Captain Of Kolkata Knight Riders In IPL 2025: নিলাম থেরে আগামী মরশুমের জন্য দল গড়ে নিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে শ্রেয়স আইয়ারের ছেড়ে যাওয়া ফাঁকা অধিনায়কের আসনে কে বসবে তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।







Source link