রাজনীতি

অবশেষে অনশন ভেঙে আজ আপিলের সিদ্ধান্ত তারেক রহমানের

  সোমবার, ১০ নভেম্বর, ২০২৫
অবশেষে অনশন ভেঙে আজ আপিলের সিদ্ধান্ত তারেক রহমানের


ঢাকা: ‎নিজের দল নিবন্ধনের দাবিতে দীর্ঘ ১৩৪ ঘণ্টা অনশনের পর অবশেষে মুখে খাবার তুলেছেন আমজনতার দলের সদস্যসচিব মো. তারেক রহমান।

‎রোববার (৯ নভেম্বর) রাতে নির্বাচন ভবনের মূল ফটকের তারেকের অনশন ভাঙান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। পরবর্তীতে অ্যাম্বুল্যান্সে তাকে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

‎এ বিষয়ে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, আমজনতার দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই শহিদ হয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন। তারেকও অনেক নির্যাতনের শিকার।

‎তিনি বলেন, ‘আমরা আজকে অনুরোধ করেছি যে তার বিষয়টা আবার আপিল করতে। সে তার দলের নিবন্ধনের জন্য আপিল আবেদন নির্বাচন কমিশনকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখার অনুরোধ। যেন আইনানুগভাবে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হয়। তারা তাদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।’
‎তিনি আরও বলেন, ‘সামনের দিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাতে ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য তারা দল নিবন্ধনের আবেদন করেছে। কিন্তু দীর্ঘ বিচার-বিবেচনার পর তাদের দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি।’

‎সালাহউদ্দিন আহমেদ আরও বলেন, ‘সোমবার তারা আপিল করবেন। আশা করি তারা ন্যায় বিচার পাবেন।’

‎উল্লেখ্য, আমজনতার দলকে নিবন্ধন দেওয়ার দাবিতে টানা ১৩৪ ঘণ্টা ধরে অনশন করছিলেন মো. তারেক রহমান। গত ৪ নভেম্বর ইসি দু’টি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার ঘোষণা দিলে ওইদিন বিকেল ৪টার দিকে তারেক ইসির মূল ফটকে অনশনে বসে যান।

‎অনশনকালে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অনশন ভাঙার প্রস্তাব দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের কথায় অনশন ভাঙেন তিনি।





Dharmendra Once Entered Dilip Kumar’s Bedroom Uninvited, Ran Away When Caught: ‘Nobody Stopped Me…’ | Bollywood News

Diljit Dosanjh Gets Fresh Khalistani Threats Ahead Of Auckland Show Days After Perth Concert: Report | Bollywood News

Greek Woman Falls In Love With Indian Actor, Marries Him, Then Divorce Happens. Now, They’re Dating Each Other

দৌলতপুরে বিভিন্ন বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে পদ্মার চরে, অপারেশন ফার্স্ট লাইট

দেশে চলমান সব সংকট তৈরি করা নাটক, মানুষ ভোট দিতে চায়: মির্জা ফখরুল

কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
