বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

অভিবাসন কর্মকর্তার গুলিতে মার্কিন নারী নিহত, ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ

  আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ৮ জানুয়ারী, ২০২৬
অভিবাসন কর্মকর্তার গুলিতে মার্কিন নারী নিহত, ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ


যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বিভাগের এক কর্মকর্তার গুলিতে মিনিয়াপোলিসে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। ৩৭ বছর বয়সী নিহত নারীর নাম রেনি নিকোল গুড। তিনি মার্কিন নাগরিক ছিলেন।

বুধবার (স্থানীয় সময়) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার কারণ ও পরিস্থিতি নিয়ে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, রেনি নিকোল গুড একজন ‘হিংসাত্মক দাঙ্গাবাজ’ ছিলেন এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টদের ওপর গাড়ি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়।

তবে মিনিয়াপলিস শহরের মেয়র, রাজ্য পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং ডেমোক্র্যাট দল এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মিনিয়াপলিসের মেয়র জ্যাকব ফ্রে বলেন, ‘এটি ছিল ক্ষমতার বেপরোয়া ব্যবহার, যার ফলে একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।’

তিনি আইসিই এজেন্টদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমাদের শহর ছেড়ে চলে যান।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে ঘটনার সময়কার দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওতে একটি আবাসিক সড়কে একটি মেরুন রঙের এসইউভি গাড়ি ঘিরে থাকা অবস্থায় বিক্ষোভকারীদের উপস্থিতি দেখা যায়। এ সময় একাধিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গাড়িও সেখানে অবস্থান করছিল।

ভিডিও বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইমিগ্রেশন এজেন্টরা রাস্তায় পার্ক করা গাড়িটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতরে থাকা নারীকে নামার নির্দেশ দেন। গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে একজন এজেন্ট গুলি চালান। পরপর তিনটি গুলির শব্দ শোনা যায় এবং গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি সাদা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়।

এই গুলিবর্ষণের ঘটনা মিনিয়াপলিসে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের মধ্যেই ঘটল।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম বলেন, নিহত নারীর কর্মকাণ্ড ছিল ‘ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদ’ এবং শহরে আইসিই-এর অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি দাবি করেন, এজেন্ট আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালিয়েছিলেন এবং গুড তার গাড়িকে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ঘটনার সময় একজন আইসিই অফিসার আহত হন, তবে তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে হামলার জন্য “র‌্যাডিক্যাল বামপন্থীদের” দায়ী করেন।

অন্যদিকে মিনিয়াপলিস সিটি কাউন্সিল জানিয়েছে, গুড গুলিবিদ্ধ হওয়ার সময় কোনো সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না; তিনি কেবল প্রতিবেশীদের সহায়তায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) কাজ শুরু করেছে।





