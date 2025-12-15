অস্ট্রেলিয়ার বন্ডাই সৈকতে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত বেড়ে ১৫

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে দুই বন্দুকধারী হঠাৎ গুলিবর্ষণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জন। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন।
স্থানীয় সময় রোববার (১৪ ডিসেম্বর) এক ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে, হতাহতের মধ্যে একটি ১০ বছরের মেয়ে শিশু রয়েছে এবং বাকিদের বয়সও ১০ থেকে ৮৭ বছরের মধ্যে।
আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শহরের অন্যতম বড় পর্যটন কেন্দ্র এই বন্ডাই বিচে গুলিবর্ষণের সময় প্রায় ৫০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। ইহুদীদের হানুক্কা উৎসব পালনের জন্য আয়োজিত বার্ষিক এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ বলেছে, বন্দুকধারীদের মধ্যে একজন হলেন ৫০ বছর বয়সী পিতা সাজিদ আকরাম। যিনি অফিসারদের সঙ্গে গোলাগুলিতে নিহত হয়েছেন। অন্যজন হলেন তার ২৪ বছর বয়সী ছেলে নাভিদ আকরাম। যিনি হাসপাতালে পুলিশের হেফাজতে গুরুতর আহত অবস্থায় আছেন।
সাজিদ আকরাম গান ক্লাবের সদস্য ছিলেন এবং তার কাছে লং আর্মসের লাইসেন্স ছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, কালো পোশাক পরা দুই বন্দুকধারী ভিড়ের দিকে গুলি চালাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা একজন অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হেরাল্ডকে বলেন, বন্দুকধারীরা নির্বিচারে শিশু এবং বয়স্কদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। কিছু ছবিতে লোকজনকে অন্যদের বুকের ওপর সিপিআর করতে দেখা যায়।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এই আক্রমণকে ‘শয়তানের কাজ’ বলেছেন। তিনি আরও বলেন, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে ইহুদি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে করা হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ান জিউয়িশ অ্যাসোসিয়েশনে এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় আলবানিজ প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং বলেছে যে দেশের ইহুদিরা এখন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, ‘আজ রাতে যা ঘটেছে তা একটি ট্র্যাজেডি, তবে পূর্বেই এরকম কিছু একটার ধারণা করা হয়েছিল। আলবানিজ সরকারকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য তারা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।’