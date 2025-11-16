রবিবার, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:১১ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘It Breaks My Heart’: Anubhav Sinha Expresses Frustration As Kanu Behl’s Agra Struggles For Screens | Bollywood News ‘This was what Gautam Gambhir’s Team wanted’: Sourav Ganguly on Kolkata Test pitch controversy | Cricket News আংশিক দাবি পূরণ হলেও আন্দোলন চলবে: আট দল ‘You will remain a Knight Rider forever’: KKR breaks promise as old Andre Russell post surfaces | Cricket News Tanishk Bagchi Quits Social Media, Says He’s Taking Time For Himself | Bollywood News Rashmika Mandanna Finds Kriti Sanon And Dhanush’s Tere Ishk Mein Trailer ‘Exciting’ | Bollywood News ‘Emotionally drained’: RR owner explains the real reason behind Sanju Samson’s trade | Cricket News মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জেন-জির বিক্ষোভ, আহত ১২০ Morgan Freeman Calls Out AI Stealing His Voice: ‘Don’t Mimic Me With Falseness’ | Hollywood News এইচএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেলেন ২০১ জন
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আংশিক দাবি পূরণ হলেও আন্দোলন চলবে: আট দল

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৫
  • ০ সময় দেখুন
আংশিক দাবি পূরণ হলেও আন্দোলন চলবে: আট দল


ঢাকা: জুলাই জাতীয় সনদের আদেশ জারি করায় সরকারকে মোবারকবাদ জানালেও আট দলের সব দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আট দলের নেতারা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে আলফালাহ মিলনায়তনে আট দলের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আট দলের পক্ষে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে জনগণের আকাঙ্খা আংশিক পূর্ণ হয়েছে। সংস্কার প্রস্তাবনাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করার কারণে দেশবাসীর মধ্যে একটা সংশয় তৈরি হয়েছে।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে আদেশ জারি করায় সরকারকে মোকারকবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, একই দিনে গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন দেওয়ায় যে সংশয়-সংকট তৈরি হয়েছে তা সরকারকেই দূর করতে হবে।

তিনি বলেন, প্রশাসনে রদবদল চলছে, পছন্দমত ডিসি, ইউএনও, পুলিশ কর্মকর্তাদের রদবদল শুরু হয়েছে। নির্বাচনের সময় সব দলের যে সমান অধিকারের যে দাবি আমাদের পাঁচ দফায় রয়েছে তা ভঙ্গ হচ্ছে। একটি দলকে খুশি করার জন্য কোনো গোপন শলাপরামর্শে হয়তো এই কাজটা চলছে। এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টাকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে অসহায় বোধ করছেন? তাহলে জাতির কাছে তার কথা বলতে পারেন, জাতি তাকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছে।

জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, আমাদের যে দাবিগুলো পূরণ হয়নি সে দাবির সমর্থনে আটদলের রাজপথের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। লিয়াঁজো কমিটি বৈঠকে বসে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

তিনি আরও বলেন, গণভোটে সংস্কারের পক্ষে আমরা সবাই ‘হ্যাঁ’ ভোট দেব। জাতিকে এই সংস্কারের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাব। সরকার যেন এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো জাতির সামনে তুলে ধরেন। ওয়েবসাইটে, প্রচারপত্র বিলি করে জনগণকে সংস্কার সম্পর্কে অবহিত করে সে দাবি থাকবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরাও দেখেছি একটি দলের কর্মী বাহিনী ‘না’ ভোটের প্রচারণা করেছিল। জাতি তাদের চিনতে পেরেছে কারা সংস্কারের বিপক্ষে।

তিনজন বিতর্কিত উপদেষ্টা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা প্রয়োজন মনে করলে নাম (তিন জনের নাম) বলবো। তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। প্রধান উপদেষ্টার সামনে সাক্ষাতের সময় তাকে বলেছি।

আন্দোলন চলমান থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সব দাবি আদায় হয়নি। সে জন্য আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। লিয়াঁজো কমিটি বসে নতুন কর্মসূচি দেবে।

আন্দোলনের জন্য নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে কিনা? জানতে চাইলে জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, আমরাও নির্বাচন চাই। নির্বাচন সুষ্ঠূ করার জন্যই আমাদের আন্দোলন।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘It Breaks My Heart’: Anubhav Sinha Expresses Frustration As Kanu Behl’s Agra Struggles For Screens | Bollywood News

‘It Breaks My Heart’: Anubhav Sinha Expresses Frustration As Kanu Behl’s Agra Struggles For Screens | Bollywood News

Tanishk Bagchi Quits Social Media, Says He’s Taking Time For Himself | Bollywood News

Tanishk Bagchi Quits Social Media, Says He’s Taking Time For Himself | Bollywood News

Rashmika Mandanna Finds Kriti Sanon And Dhanush’s Tere Ishk Mein Trailer ‘Exciting’ | Bollywood News

Rashmika Mandanna Finds Kriti Sanon And Dhanush’s Tere Ishk Mein Trailer ‘Exciting’ | Bollywood News

মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জেন-জির বিক্ষোভ, আহত ১২০

মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে জেন-জির বিক্ষোভ, আহত ১২০

Morgan Freeman Calls Out AI Stealing His Voice: ‘Don’t Mimic Me With Falseness’ | Hollywood News

Morgan Freeman Calls Out AI Stealing His Voice: ‘Don’t Mimic Me With Falseness’ | Hollywood News

ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র নিহত

ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র নিহত

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST