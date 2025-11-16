আংশিক দাবি পূরণ হলেও আন্দোলন চলবে: আট দল

ঢাকা: জুলাই জাতীয় সনদের আদেশ জারি করায় সরকারকে মোবারকবাদ জানালেও আট দলের সব দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আট দলের নেতারা।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে আলফালাহ মিলনায়তনে আট দলের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তারা এ কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে আট দলের পক্ষে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে জনগণের আকাঙ্খা আংশিক পূর্ণ হয়েছে। সংস্কার প্রস্তাবনাকে আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করার কারণে দেশবাসীর মধ্যে একটা সংশয় তৈরি হয়েছে।
জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে আদেশ জারি করায় সরকারকে মোকারকবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, একই দিনে গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন দেওয়ায় যে সংশয়-সংকট তৈরি হয়েছে তা সরকারকেই দূর করতে হবে।
তিনি বলেন, প্রশাসনে রদবদল চলছে, পছন্দমত ডিসি, ইউএনও, পুলিশ কর্মকর্তাদের রদবদল শুরু হয়েছে। নির্বাচনের সময় সব দলের যে সমান অধিকারের যে দাবি আমাদের পাঁচ দফায় রয়েছে তা ভঙ্গ হচ্ছে। একটি দলকে খুশি করার জন্য কোনো গোপন শলাপরামর্শে হয়তো এই কাজটা চলছে। এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টাকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কি কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে অসহায় বোধ করছেন? তাহলে জাতির কাছে তার কথা বলতে পারেন, জাতি তাকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছে।
জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, আমাদের যে দাবিগুলো পূরণ হয়নি সে দাবির সমর্থনে আটদলের রাজপথের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। লিয়াঁজো কমিটি বৈঠকে বসে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে।
তিনি আরও বলেন, গণভোটে সংস্কারের পক্ষে আমরা সবাই ‘হ্যাঁ’ ভোট দেব। জাতিকে এই সংস্কারের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাব। সরকার যেন এই সংস্কার প্রস্তাবগুলো জাতির সামনে তুলে ধরেন। ওয়েবসাইটে, প্রচারপত্র বিলি করে জনগণকে সংস্কার সম্পর্কে অবহিত করে সে দাবি থাকবে।
এক প্রশ্নের জবাবে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরাও দেখেছি একটি দলের কর্মী বাহিনী ‘না’ ভোটের প্রচারণা করেছিল। জাতি তাদের চিনতে পেরেছে কারা সংস্কারের বিপক্ষে।
তিনজন বিতর্কিত উপদেষ্টা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা প্রয়োজন মনে করলে নাম (তিন জনের নাম) বলবো। তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। প্রধান উপদেষ্টার সামনে সাক্ষাতের সময় তাকে বলেছি।
আন্দোলন চলমান থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সব দাবি আদায় হয়নি। সে জন্য আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। লিয়াঁজো কমিটি বসে নতুন কর্মসূচি দেবে।
আন্দোলনের জন্য নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হবে কিনা? জানতে চাইলে জামায়াত সেক্রেটারি বলেন, আমরাও নির্বাচন চাই। নির্বাচন সুষ্ঠূ করার জন্যই আমাদের আন্দোলন।