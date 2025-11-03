আইএসইউ ও মালয়েশিয়ার আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি (আইএসইউ) ও মালয়েশিয়ার আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাখালী ক্যাম্পাসে আইএসইউ উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল আউয়াল খান ও আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পক্ষে উপাচার্য প্রফেসর জোসেফ লি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা কেন্দ্রের পরিচালক ড. খান সারফারাজ আলী, আইএসইউ’র প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবুল কাশেম, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মো. হাকিকুর রহমান, সিএসই ডিপার্টমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, রেজিস্ট্রার মো. ফাইজুল্লাহ কৌশিক, অ্যাডমিশন ডিরেক্টর গিয়াস উদ্দিন জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মো. রাইসুল হক চৌধুরীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এই চুক্তির মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা মালয়েশিয়ার আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় আইএসইউ’র শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক দক্ষতা, কর্মসংস্থান যোগ্যতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া এই চুক্তির মাধ্যমে আইএসইউ এর শিক্ষার্থীরা আইএনটিআই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে ক্রেডিট ট্রান্সফার, যৌথ গবেষণা প্রকল্প, আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক মানদণ্ডসহ সেমিনার ও আন্তর্জাতিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং শিল্পখাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পাবে।