আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তারেক রহমানের ধন্যবাদ

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাড়িতে পৌঁছার পর আইনশঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত ৮টা ৪০ মিনিটে বাসার সামনে গাড়ি থেকে নেমে তিনি উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এ সময় তারেক রহমান বলেন, ‘আপনারা সারাদিন এবং এখন পর্যন্ত অনেক কষ্ট করেছেন। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি। আমার জন্যও আপনারা দোয়া করবেন।’ তার এই বক্তব্যে উপস্থিত সবার মধ্যে আন্তরিকতার আবহ সৃষ্টি হয়।
এর আগে তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে রাত ৭টা ৩০ মিনিটে রওনা হন। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন তার মা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে যান।