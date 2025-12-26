শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:২১ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ


ঢাকা: সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শেষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত ১০টার কিছু পরে স্মৃতিসৌধের বেদিতে পৌঁছে শ্রদ্ধা জানানোর পর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

এসময় সেখানে উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘রাস্তায় জনস্রোতের মধ্যে আসতে দেরি হয়েছে। এতটা সময় আপনারা অপেক্ষা করেছেন। আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’

এদিকে তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই স্মৃতিসৌধ ও এর আশপাশের এলাকায় নেতাকর্মীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে জনতার ঢল নামলে পরিস্থিতি সামলাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বেশ হিমশিম খেতে হয়।

পথে পথে নেতাকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হন তিনি এবং হাত নেড়ে সাধারণ মানুষের অভিবাদনের জবাব দেন। পুরো সফরজুড়ে তারেক রহমানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য এবং দলীয় স্বেচ্ছাসেবক কর্মীবাহিনী।

স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার পর জনস্রোতের মধ্য দিয়েই গুলশানে নিজের বাসভবনের উদ্দেশে ফিরছেন তারেক রহমান।





