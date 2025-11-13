আওয়ামী লীগকে আর কোনো ছাড় নয়: ড. হেলাল উদ্দিন

ঢাকা: আওয়ামী লীগকে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর (ঢাকা-৮ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী) অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর পল্টন-গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাব পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল শেষে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইটে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ড. হেলাল বলেন, আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কেউ যদি জনগণের জানমাল বা রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা করে তবে জনগণ তাকে প্রতিহত করবে। তিনি আরও বলেন, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে জনগণ উদারতার পরিচয় দিয়েছে, তবে এবার আর উদারতা দেখানো হবে না।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, মহানগরীর অফিস সেক্রেটারি কামরুল আহসান হাসানসহ অন্য নেতারা।
প্রতিবাদ সমাবেশে মহানগরীর বিভিন্ন থানার দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে সায়েন্সল্যাব, ধানমন্ডি, শাহবাগ, বাহাদুর শাহ পার্ক, যাত্রাবাড়ী ও গুলিস্তান এলাকায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।