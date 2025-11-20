আগামী নির্বাচন জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করবে: বুলবুল

ঢাকা: আগামী জাতীয় নির্বাচন জাতির পরবর্তী ভাগ্য নির্ধারণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল। তিনি বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ছাড়া নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। প্রশাসনকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাতে ঢাকা-৬ আসন কমিটি ও থানা দায়িত্বশীলদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, একটি দল সমাজ বিধ্বস্ত করছে জামায়াতে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। তাদের দুর্নীতি, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, খুন, ধর্ষণের বিপরীতে জামায়াতে ইসলামী ইতিবাচক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ৫ আগস্ট পরবর্তী জামায়াতে ইসলামী যেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। শহিদ পরিবার ও আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। বিগত ১৫ মাসে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় কার্যক্রম এবং অন্যদের দলীয় কার্যক্রম জনগণ মূল্যায়ন করে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আস্থা রাখছে। কারণ জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতি, সন্ত্রাসী, লুটপাট, চাঁদাবাজি করেনি, করবেও না। জনগণ জামায়াতে ইসলামীকে একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিশ্বাস করে।
ঢাকা-৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালক কামরুল আহসান হাসানের সভাপতিত্বে মহানগরীর হলরুমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারি সেক্রেটারী (ঢাকা-৬ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী) ড. আব্দুল মান্নান। এছাড়াও সভায় আসন কমিটির সদস্য ও থানা দায়িত্বশীলবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মীর বাহার আমীরুল ইসলাম, নেসার উদ্দীন, গোলাম আযম, হাসান, মুজাহিদুল ইসলাম, মোতাসিম বিল্লাহ, আব্দুল হান্নান, মাহফুজুর রহমান, কামরুল ইসলাম পলাশ, মো. ফারুকুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, মনিরুল ইসলাম পাটোয়ারী, তৌহিদুল ইসলাম মৃদুল, সফি উল্লাহ, কামরুল ইসলাম, হেলাল মাসুদ, দাইয়ান সালেহীন, রবিউল ইসলাম, নোমান শিকদার, মতিউর রহমানসহ আরও অনেকে।