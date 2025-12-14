আগামী সরকারকে শক্তিশালী ম্যান্ডেটের ওপর দাঁড়াতে হবে: তারেক রহমান

ঢাকা: আগামী সরকারকে অবশ্যই শক্তিশালী ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, একটি কার্যকর ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসমর্থন অপরিহার্য।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে বিএনপির আয়োজনে ‘আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জনপ্রত্যাশা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, ‘আগামী সরকারকে শক্তিশালী ম্যান্ডেটের ওপর দাঁড়াতে হবে। আর সেই শক্তিশালী ম্যান্ডেট পেতে হলে জনগণের সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে।’
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে প্রথম দায়িত্ব হবে ‘রুল অব ল’ নিশ্চিত করা।’’ দুর্নীতি ও অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের সংস্কৃতি বন্ধ না হলে রাষ্ট্র কাঠামো দুর্বলই থেকে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
রাজনীতিতে জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংযোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, ‘শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে রাজনীতি করলে সাধারণ মানুষের প্রকৃত সমস্যা বোঝা যায় না। যানজট, দ্রব্যমূল্য ও কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলোকে যেন মানুষ স্বাভাবিক বলে মেনে না নেয়, সেজন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সব সময় জনপ্রিয় সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। দেশের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সচেতন থাকতে হবে।’
দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা, যানজট নিরসন, নারী উন্নয়ন ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তারেক রহমান। রাজধানীর যানজট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘প্রতিদিন যানজটের কারণে বিপুল সময়, শ্রম ও অর্থ অপচয় হচ্ছে, যা দেশের অগ্রযাত্রাকে পিছিয়ে দিচ্ছে।’
রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘আমাদের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করার পাশাপাশি যানজট কমাতে হবে। আগামীর সরকারের জন্য এটি হবে একটি বড় কাজ। কারণ প্রতিদিন আমাদের যে অর্থ, সময় ও শ্রম এই যানজটের কারণে নষ্ট হচ্ছে, সে কারণে আমরা প্রতিদিন পিছিয়ে যাচ্ছি। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।’
বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হলে শিক্ষিত নারীদের ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহায়তা, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের কৃষক কার্ডের আওতায় আনা এবং এক লাখ হেলথ কেয়ারার নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। পাশাপাশি শিক্ষকদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন।
আলোচনা সভার শেষ পর্যায়ে দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।