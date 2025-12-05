আজই লন্ডন নেওয়া হতে পারে খালেদা জিয়াকে

ঢাকা: রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আজ লন্ডন নেওয়া হতে পারে। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার পর কাতারের আমিরের পাঠানো বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে যুক্তরাজ্যে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে বিএনপির একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা থাকলেও প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে কাতারের বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের আগমনে বিলম্ব হতে পারে। এ অবস্থায় সকালে যাত্রা আরও কিছুটা পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান লন্ডন থেকে ঢাকার পথে রয়েছেন। ঢাকায় পৌঁছে তিনি সরাসরি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে শাশুড়ি খালেদা জিয়ার সঙ্গে লন্ডনে ফিরে যাবেন।
সূত্র জানিয়েছে, জুবাইদা রহমান ঢাকায় পৌঁছানোর পরই খালেদা জিয়াকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তোলার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হবে। এ কারণে যাত্রা শুরুতে কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দিয়েছে লন্ডনে নেওয়ার বিষয়ে।
তিনি জানান, ‘ইনশাআল্লাহ কাতার এয়ার লাইন্সের মাধ্যমে আজ মধ্যরাতের পর বা আগামীকাল সকালে উনাকে লন্ডনে নিয়ে যাব। দেশি-বিদেশি কিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও সঙ্গে থাকবেন।’