রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
‘We’re Not Forcing An Opinion…’: Danish Pandor Addresses Propaganda Accusations Around Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News Decks cleared for Shreyas Iyer’s ODI return | Cricket News ‘A True Pinch-Me Moment’: Sanya Malhotra Expresses Awe After Performing With Sunidhi Chauhan At Delhi Concert | Bollywood News নাগরপুরে বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১জন আটক আট দলে যোগ দিল এলডিপি ও এনসিপি হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লক করার উপায় Shaheen Afridi smashed for 19 in an over, limps off injured as BBL nightmare continues | Cricket News Latest OTT Releases You Will Love Ashes: Joe Root joins Sachin Tendulkar, Ricky Ponting, Virat Kohli in elite list; becomes 9th batter to achieve this feat | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আট দলে যোগ দিল এলডিপি ও এনসিপি

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ০ সময় দেখুন
আট দলে যোগ দিল এলডিপি ও এনসিপি


ঢাকা: যুগপৎ আন্দোলনের শরিক আট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি রাজনৈতিক দল। নতুন যুক্ত হওয়া দল দুটি হচ্ছে– কর্নেল (অব.) অলি আহমদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এ সময় নতুন যুক্ত হওয়া দলের নাম ঘোষণা করেন তিনি।

গণ-অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে জামায়াতের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস,বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)—এই ছয়টি দল আসন সমঝোতার ভিত্তিতে সব আসনে একক প্রার্থী দেওয়ার আলোচনা শুরু করে। পরে এতে যোগ দেয় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি। জামায়াতসহ এই আটটি দল বিভিন্ন দাবিতে অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে টানা অনেক দিন মাঠে ছিল।

নতুন করে এনসিপি ও এলডিপি নির্বাচনি সমঝোতায় যুক্ত হওয়ায় এখানে দলের সঙ্গে সংখ্যা দাঁড়াল ১০টিতে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এলডিপির চেয়ারম্যান ড. কর্নেল অলি আহমদ বীর বিক্রম, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ড. আহমদ আহমদ আবদুল কাদের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন, নেজামে ইসলাম পার্টির সিনিয়র নায়েবে আমির আবদুল মাজেদ আজহারী, ডেভলেপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চাঁদ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মজিবুর রহমান হামিদী, জাগপার সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি হামিদুর রহমান আজাদ।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
‘We’re Not Forcing An Opinion…’: Danish Pandor Addresses Propaganda Accusations Around Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News

‘We’re Not Forcing An Opinion…’: Danish Pandor Addresses Propaganda Accusations Around Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News

‘A True Pinch-Me Moment’: Sanya Malhotra Expresses Awe After Performing With Sunidhi Chauhan At Delhi Concert | Bollywood News

‘A True Pinch-Me Moment’: Sanya Malhotra Expresses Awe After Performing With Sunidhi Chauhan At Delhi Concert | Bollywood News

নাগরপুরে বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নাগরপুরে বৈশাখী টেলিভিশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১জন আটক

দৌলতপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ১জন আটক

হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লক করার উপায়

হোয়াটসঅ্যাপে ব্যক্তিগত চ্যাট লক করার উপায়

Latest OTT Releases You Will Love

Latest OTT Releases You Will Love

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST