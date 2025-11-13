বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১১:১২ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
How Rich Is The Television Actor And Bigg Boss Contestant? I-League clubs meet Sports Minister to request intervention; AIFF proposes physical meeting with ISL club CEOs দৌলতপুরে স্বেচ্ছাসেবক দল,ছাত্রদল ও যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল কালিয়াকৈর তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ৫ নং ওয়ার্ডের লিফলেট বিতরণ নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে মশাল মিছিল ‘Agra Being Denied Shows Because Of So Called Big Blockbusters’: Kanu Behl Slams Multiplexes | Bollywood News ‘Upload videos carefully’: Day after Shardul Thakur trade tongue slip, ‘Ravichandran Romano’ urges caution | Cricket News আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে আফগানরা: পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাঙ্গাইলে ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ After Kajol’s ‘Expiry Date’ Remark, Ajay Devgn Says Modern Love Has Become ‘Casual’: ‘People Don’t Feel It…’ | Bollywood News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে আফগানরা: পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে আফগানরা: পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী


পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি বলেছেন, এই সপ্তাহে পাকিস্তানে দুটি আত্মঘাতী বোমা হামলা আফগান নাগরিকেরা চালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদের এক অধিবেশনে তিনি জানান, এই হামলাগুলোতে জড়িত উভয় বোমারুকেই আফগান নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

নাকভি বলেন, ‘এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ, গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বার বার কাবুলে আফগান তালেবান প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার বিষয়টি তুলেছে।’

তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলাকারী ইসলামপন্থী জঙ্গিদের সমর্থন করার জন্য আফগান তালেবানকে দায়ী করেন।

এ বিষয়ে কাবুলের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদে একটি নিম্ন আদালতের বাইরে পুলিশ টহলের কাছে একজন আত্মঘাতী বোমারু নিজেকে উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ১২ জন নিহত এবং ২৭ জন আহত হন।

এর আগে সোমবার আফগান সীমান্তের কাছে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান জেলায় একটি সামরিক স্কুলের প্রধান ফটকে একজন বোমারু বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মারে, এতে তিনজন নিহত হন।

এরপর ‘জঙ্গি’রা স্কুলটিতে প্রবেশ করে, যেটি সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হলেও সেখানে বেসামরিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে তাদের লড়াই শুরু হয়, যা ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে যতক্ষণ না সমস্ত হামলাকারী নিহত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করে আসছে, সীমান্তের ওপারে আশ্রয় নেওয়া জঙ্গিরা পাকিস্তানের ভেতরে হামলা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, কাবুল পাকিস্তানে হামলা চালানোর জন্য জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। গত মাসে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষে ডজনখানেক সেনা ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিল।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
How Rich Is The Television Actor And Bigg Boss Contestant?

How Rich Is The Television Actor And Bigg Boss Contestant?

দৌলতপুরে স্বেচ্ছাসেবক দল,ছাত্রদল ও যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

দৌলতপুরে স্বেচ্ছাসেবক দল,ছাত্রদল ও যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

কালিয়াকৈর তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ৫ নং ওয়ার্ডের লিফলেট বিতরণ

কালিয়াকৈর তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নে ৫ নং ওয়ার্ডের লিফলেট বিতরণ

নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে মশাল মিছিল

নোয়াখালী কোম্পানিগঞ্জে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে মশাল মিছিল

‘Agra Being Denied Shows Because Of So Called Big Blockbusters’: Kanu Behl Slams Multiplexes | Bollywood News

‘Agra Being Denied Shows Because Of So Called Big Blockbusters’: Kanu Behl Slams Multiplexes | Bollywood News

টাঙ্গাইলে ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

টাঙ্গাইলে ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
মেলান্দহে আহলে হাদিসের কমিটি গঠন
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST