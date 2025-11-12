আন্দোলনরত ৮ দলের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

ঢাকা: জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তিসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত আটটি ইসলামী দল নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে মগবাজারের আলফালাহ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর আগে মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আট দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, আগামী ১৩ নভেম্বর ফ্যাসিবাদী শক্তির নাশকতা ও অপতৎপরতা প্রতিরোধে আট দলের নেতৃবৃন্দ সর্বস্তরের জনশক্তিসহ দেশব্যাপী রাজপথে অবস্থান করবেন। একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদবিরোধী সকল দেশপ্রেমিককে শক্তি রাজপথে নেমে আসার আহবান জানান।
তিনি আরও জানান, ১৪ নভেম্বর জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি ও জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে দেশব্যাপী জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, “১৬ নভেম্বরের আগে জনগণের দাবি মেনে না নিলে ওই দিনের সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় যমুনার সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।”
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ ইউনূস আহমদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারি সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালাল উদ্দীন, খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির মাওলানা হাবীবুল্লাহ মিয়াজী, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সারওয়ার কামাল আজিজী, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)’র সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম চাঁন, অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন, মাওলানা ইউসুফ সাদিক হাক্কানী, মাওলানা মুসা বিন ইজহার, অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, নিজামুল হক প্রমুখ।