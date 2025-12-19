আমরা যেকোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে: নাহিদ

ঢাকা: জুমার নামাজের পর যেকোনো কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, গতকালের মতো ভাঙচুর ও নাশকতার পরিকল্পনা থাকতে পারে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আজ জুমার নামাজের পর যেকোনো কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। গতকালের মতো ভাঙচুর ও নাশকতা করার পরিকল্পনা রয়েছে জুলাইবিরোধী শক্তিগুলোর।’
স্ট্যাটাসে তিনি আরও বলেন, জনগণের ক্ষোভকে ব্যবহার করে কোনো হঠকারী গোষ্ঠী যেন কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ কিংবা কোনো নাশকতামূলক কার্যক্রম চালাতে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
নাহিদ ইসলাম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, এনসিপি যেকোনো প্রকার ভায়োলেন্স ও নাশকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির পক্ষেই রয়েছে বলে তিনি তার স্ট্যাটাসে পুনরায় জোর দেন।