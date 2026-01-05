মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০৭:৪১ পূর্বাহ্ন
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

আমি নির্দোষ, আমি এখনো আমার দেশের প্রেসিডেন্ট

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
আমি নির্দোষ, আমি এখনো আমার দেশের প্রেসিডেন্ট


ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন, আমি এখনো আমার দেশের প্রেসিডেন্ট। আমাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। খবর বিবিসির।

সোমবার (৬ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর ১২টার দিকে মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ম্যানহাটান ফেডারেল আদালতে তোলা হয়।

এই মামলায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন ডিস্ট্রিক্ট জজ আলভিন হেলারস্টেইন। মাদুরোর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারি জোয়েল পোলাক, যিনি উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের হয়ে মামলা লড়েছিলেন। প্রথম দিনের শুনানি শেষে আদালত আগামী ১৭ মার্চ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

আদালতে মাদুরো ও ফ্লোরেস—দু’জনের পরনে ছিল কারাবন্দিদের পোশাক। মাদুরোর পায়ে ছিল ডান্ডাবেড়ি। প্রথমেই বিচারক হেলারস্টেইন তাকে পরিচয় নিশ্চিত করতে বলেন। জবাবে মাদুরো বলেন, ‘আমি নিরপরাধ। দোষী নই। আমি একজন ভদ্রমানুষ। আমিই এখনো আমার দেশের প্রেসিডেন্ট।’ শুনানিতে তার স্ত্রীও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

পুরো শুনানির সময় কাগজে নোট নিচ্ছিলেন মাদুরো। সেগুলো নিজের কাছে রাখার জন্য বিচারক হেলারস্টেইনের কাছে অনুরোধ করেন তিনি। বিচারক তাকে অনুমতি দেন।

শুনানির শেষভাগে মাদুরোর আইনজীবী ব্যারি পোলাক বলেন, তার মক্কেলের ‘সামরিক অপহরণ’ নিয়ে জটিল আইনি লড়াইয়ের আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, ‘মাদুরো এই মুহূর্তে মুক্তির আবেদন করছেন না। তবে ভবিষ্যতে এমন আবেদন করার অধিকার রয়েছে তার।’ ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলায় ফ্লোরেস আহত হয়েছেন বলে আদালতকে জানান তার আইনজীবী মার্ক ডনেলি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে মাদুরো ও তার স্ত্রীকে তুলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নিয়ে আসে মার্কিন বাহিনী। এর পর তাদের বন্দি রাখা হয় নিউইয়র্কের কুখ্যাত আটককেন্দ্র মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে। সেখান থেকেই তাদের আদালতে নেওয়া হয়।

মাদুরোর বিরুদ্ধে মাদক-সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হয়। এদিকে ভেনেজুয়েলায় সেদিনের মার্কিন হামলায় অন্তত ৮০ জন নিহত হয়েছেন বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।





EXO Drops Dark, Charismatic Teasers For 8th Album ‘REVERXE,’ Set For Jan 19 Release | Web-series News

NewJeans Fans Flood MrBeast’s Instagram, Urge Him To ‘Buy HYBE’ And ‘Save NewJeans’ | Korean News

Orry’s Birthday Wish For Deepika Padukone Goes Viral As Actress Plants Sweet Kiss On Him | Bollywood News

BTS 5th Album: All You Need To Know About Release, Pre-order And Possible Dua Lipa Collab | Korean News

Vikram Bhatt Fraud Case: Rajasthan HC Rejects Bail, Says FIR Shows ‘Dishonesty’ | Bollywood News

রাজশাহীতে চলছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
