বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:২১ পূর্বাহ্ন
আমি ২৫ তারিখ দেশে ফিরে যাচ্ছি: তারেক রহমান
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আমি ২৫ তারিখ দেশে ফিরে যাচ্ছি: তারেক রহমান

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
আমি ২৫ তারিখ দেশে ফিরে যাচ্ছি: তারেক রহমান


ঢাকা: ‘আমি ২৫ তারিখ দেশে ফিরে যাচ্ছি। তাই আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আপনারা স্লোগান না দিয়ে সবাই শান্ত হয়ে বসুন। আসুন আমরা কিছু মতবিনিময় করি’— যুক্তরাজ্য বিএনপি আয়োজিত আলোচনায় অংশ নিয়ে এভাবেই কথা বলছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) যুক্তরাজ্য সময় বিকেল ৫টায় লন্ডনের সিটি প্যাভিলিয়নে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিএনপি এ কর্মসূচির আয়োজন করে। আলোচনা সভায় যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তারেক রহমান গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

দেশে ফেরার আগে এটিই লন্ডনে তারেক রহমানের শেষ দলীয় কর্মসূচি বলে জানা গেছে। আয়োজকরা জানান, এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই যুক্তরাজ্যের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিলেন তিনি।

সময় স্বল্পতার কারণে কমিউনিটি ও সুধীজনদের সঙ্গে আলাদা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতারা।

উল্লেখ্য, আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের দেশে ফেরার কথা রয়েছে।





