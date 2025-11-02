আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের নৌকা উপহার নিয়ে জ্বালানি উপদেষ্টার ব্যাখ্যা

ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেল ওহাব সালদানির নৌকা উপহার নিয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান রোববার (২ নভেম্বর) নিজের ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে করণীয় নির্ধারণে পরামর্শও চেয়েছেন তিনি।
ফেসবুক পোস্টে মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান লিখেছেন, শনিবার (০১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আলজেরিয়ার জাতীয় দিবসে, আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নক্রমে, প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিই। অনুষ্ঠানে আমাকে পালতোলা দাঁড় পরিচালনাকারী মাঝিসহ নৌকার প্রতিকৃতি উপহার হিসাবে দেয়া হয়। কূটনৈতিক সৌজন্যবশত: আমি তা গ্রহণ করি। উপহারটিতে দূতাবাসের নাম লিখিত আছে। লক্ষ্য করুন, এটার সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীকের কোন মিল নাই।
এখন আমি
১. এটি আলজেরিয় দূতাবাসে ফেরত পাঠাতে পারি। এটা অসৌজন্যমূলক ও হীনমন্যতা প্রসূত হবে;
২. সরকারি তোশাখানায় জমা দিতে পারি। যদিও এটা খুব মূল্যবান কিছু নয়;
৩. শৈলান প্রবীণ নিবাসে রাখতে পারি; অথবা
৪. নিজে রেখে দিতে পারি।
পাঠকের পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।
উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানকে নৌকা উপহার দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত আবদেল ওহাব সালদানি। শনিবার (১ নভেম্বর) আলজেরিয়া বিপ্লবের ৭১তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে ওই উপহার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সরকারী-বেসরকারি কর্মকর্তারা অংশ নেন ।