শনিবার, ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:২৩ অপরাহ্ন
‘আলহামদুলিল্লাহ, তিনি চিকিৎসকদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারছেন’

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫
‘আলহামদুলিল্লাহ, তিনি চিকিৎসকদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারছেন’


ঢাকা: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হলেও বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, তিনি (খালেদা জিয়া) চিকিৎসক ও নার্সদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারছেন।’

একই সঙ্গে দেশবাসীর কাছে খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়ে এনসিপি নেতা বলেন, ‘এই কঠিন সময়ে আমরা সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি তার সুস্থতার জন্য দোয়া করুন। আপনাদের আন্তরিক দোয়া-ই এই মুহূর্তে তার সর্বাধিক শক্তি ও সমর্থন।’

এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান এনসিপির তিন নেতা সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ। তারা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ও চলমান চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত হন।

গত রোববার (২৩ নভেম্বর) শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বেগম খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার থেকে তিনি সিসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন।

সংকটাপন্ন বেগম জিয়াকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে গেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও বিশেষ সহকারী মনির হায়দারও।





Bigg Boss 19: Madhuri Dixit Joins Salman Khan At Weekend Ka Vaar, Fans React | Television News

মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে ভুক্তভোগী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

Hrithik Roshan Acquires 7,000 Sq Ft Workspace Worth Rs 28 Crore In Juhu | Bollywood News

'Together': Rajinikanth Poses With Family Ahead Of Felicitation Ceremony At IFFI Goa | Tamil Cinema News

This Powerful Love Triangle Gave Bollywood Three Superstars And A Box Office Record Hard To Forget

David Beckham Meets Samantha In Mumbai During UNICEF Visit, Internet Can't Get Enough | Regional Cinema News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
'Trophy is here, you just have to pick it up': Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur's side ahead of World Cup final | Cricket News
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
কালিয়াকৈরে মিথ্যা-ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার প্রতিবাদে সাবেক মেয়রের সংবাদ সম্মেলন
