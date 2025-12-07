আলাস্কায় ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার ইয়াকুতাতের কাছে শক্তিশালী ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল ভূমি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে, যা এটিকে আরও বেশি অনুভূতিযোগ্য করে তোলে।
ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, আলাস্কা–কানাডার ইউকন সীমান্তবর্তী পাহাড়ি ও জনবসতিহীন এলাকায় সবচেয়ে বেশি কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি আলাস্কার জুনো শহর থেকে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার উত্তর–পশ্চিমে এবং কানাডার হোয়াইটহর্স শহর থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে আঘাত হানে।
প্রশান্ত মহাসাগর সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, এ ভূমিকম্পের ফলে সুনামির কোনো ঝুঁকি নেই। এখন পর্যন্ত বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের তথ্যও পাওয়া যায়নি।
কানাডার হোয়াইটহর্স পুলিশ জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর স্থানীয় জরুরি নম্বরে একাধিক কল আসে। বাসিন্দারা জানান, ঘর হঠাৎ কেঁপে ওঠে, কিছু জায়গায় তাক থেকে ছোটখাটো জিনিস পড়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই হঠাৎ কম্পনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন।
ইউএসজিএস জানিয়েছে, মূল ভূমিকম্পের পর একই এলাকায় কয়েকটি আফটারশক অনুভূত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রয়েছে এবং স্থানীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।