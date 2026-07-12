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আসন্ন কালিয়াকৈর পৌরসভা নির্বাচন: ৫ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে সকলের দোয়া সমর্থন প্রত্যাশী আল ইসহাক রাব্বি

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  • আপডেট সময়: রবিবার, ১২ জুলাই, ২০২৬
  • ৪৯ সময় দেখুন
আসন্ন কালিয়াকৈর পৌরসভা নির্বাচন: ৫ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে সকলের দোয়া সমর্থন প্রত্যাশী আল ইসহাক রাব্বি

নিজস্ব প্রতিবেদক ,কালিয়াকৈর (গাজীপুর)

আসন্ন কালিয়াকৈর পৌরসভা নির্বাচনে ৫নং ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন ৫নং ওয়ার্ডের সকল পেশাজীবী মানুষের বন্ধু আল ইসহাক রাব্বি “পরিবর্তন হোক, উন্নয়ন হোক—৫ নং ওয়ার্ড হোক সবার অঙ্গীকার” এই স্লোগানকে সামনে রেখে তিনি ইতোমধ্যে তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন।

তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে আল ইসহাক রাব্বি অল্প সময়েই সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। এলাকাবাসীর কাছে তিনি একজন সৎ, কর্মঠ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তার লক্ষ্য ৫নং ওয়ার্ডকে একটি আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য মডেল ওয়ার্ডে রূপান্তর করা।

নির্বাচনী অঙ্গীকারে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে—শিক্ষার মানোন্নয়ন ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, উন্নত ড্রেনেজ ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।আল সহাক রাব্বি বলেন, “তারুণ্যের শক্তিই পারে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে। আপনাদের দোয়া ও সমর্থনই আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আমি সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার আদায়ে কাজ করতে চাই।”
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, একজন শিক্ষিত ও উদ্যমী তরুণ নেতৃত্ব হিসেবে আল ইসহাক রাব্বি নির্বাচিত হলে ৫নং ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ এবং উন্নয়নের নতুন ধারা সূচিত হবে।

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