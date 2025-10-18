আহত জুলাই যোদ্ধা আতিককে দেখতে গেলেন নাহিদ

ঢাকা: জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধা আতিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হয়ে ডান হাত হারান আতিকুল ইসলাম। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সংসদ ভবনের সামনে আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি ফের আহত হন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত নয়টায় রাজধানীর উত্তরার আজমপুরে আতিকুল ইসলামের বাসায় গিয়ে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন নাহিদ ইসলাম। এ সময় তিনি আতিকের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে সহায়তার আশ্বাস দেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আতিকুল ইসলামসহ জুলাই আন্দোলনের সব আহত যোদ্ধার পাশে আমরা আছি। তাদের আত্মত্যাগই নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপন করেছে।’