রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৩৫ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

আ.লীগ ১৭ বছর বুদ্ধিবৃত্তিক বিনাশ করেছে: সালাহউদ্দিন

  • আপডেট সময়: রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: স্বাধীনতার চেতনার নামে আওয়ামী লীগ টানা ১৭ বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক বিনাশ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, একটি জাতিকে মেধাশূন্য করার যে ষড়যন্ত্র একাত্তরে শুরু হয়েছিল, তা নতুন রূপে গত ১৭ বছর ধরে অব্যাহত রাখা হয়েছে।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী, রাজাকার ও আলবদররা বাংলাদেশকে মেধাহীন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। এতে দেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবে জাতিকে তারা মেধাশূন্য করতে পারেনি।’

আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের কথিত ধারক দলটি স্বাধীনতার চেতনার নামে গত ১৭ বছর ধরে সিস্টেম্যাটিকভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক বিনাশ করেছে। পুরো জাতিকে মেধাহীন করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যেখানে বিনাশ করেছে, সেখানে বিএনপি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ চায়। আমরা চিন্তা, মতপ্রকাশ ও জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চাই।’

আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের দেশে যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই করেছে, তাদের নিশ্চিহ্ন করতে চায়। এই ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা না গেলে আমাদের সহযোদ্ধাদের রক্তদান ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান। তিনি বলেন, ‘১৪ ডিসেম্বর যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়নি। একইভাবে আজও কোনো ষড়যন্ত্র গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে পারবে না।’

আলোচনা সভায় বক্তারা একাত্তরে নিহত শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ পুনরুদ্ধারে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান।

মির্জা ফখরুলের সভাপতিত্বে ও প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুস সালাম, যুব দলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না প্রমুখ।





