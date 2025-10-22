ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় নিহত ৬, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক স্থগিত

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে। বুধবার (২২ অক্টোবর) ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা জানান, রাতভর চলা এই হামলায় দেশজুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং রাজধানী কিয়েভসহ একাধিক জেলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তকাচেঙ্কো বলেন, ভূপাতিত রুশ অস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
অন্যদিকে, আশপাশের অঞ্চলে চারজন, যার মধ্যে দুই শিশু, নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের জরুরি সেবাদফতর। কর্মকর্তারা জানান, হামলার ফলে দেসনিয়ানস্কি, দারনিতস্কি ও পেচেরস্কি জেলায়ও আগুনের ঘটনা ঘটে।
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, রাশিয়ার পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়েরমাক বলেন, ‘ইউক্রেন বহু আগেই যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে, কিন্তু মস্কো হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে চায় না।’
এর আগের দিন মঙ্গলবারের (২১ অক্টোবর) হামলায় আরও চারজন নিহত হয় এবং লাখো মানুষ বিদ্যুৎ ও পানি সংকটে পড়ে।