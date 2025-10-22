বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৪৩ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
De De Pyaar De 2 First Song Out: Meezaan Jafri, Rakul Preet Singh Promise ‘Raat Bhar’ Romance | Bollywood News ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় নিহত ৬, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক স্থগিত Who Is Teji Kahlon? Punjabi Singer Shot At, Warned ‘Next Time We Will Finish You’ | Regional Cinema News Hardik Pandya comeback: Four weeks at CoE, set to return for South Africa series | Cricket News Mohsin Naqvi gives new twist to Asia Cup trophy row; sends stern message to BCCI – ‘If you want the trophy…’ | Cricket News Ek Deewane Ki Deewaniyat Opening Day Box Office Collection: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa’s Film Mints Rs 8 Crore | Bollywood News প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেলে এনসিপির সাক্ষাৎ Women’s World Cup: How India can qualify for the semifinals alongside Australia, England and South Africa | Cricket News This Throwback Photo Proves Baby Dua Is Her Mummy Deepika Padukone’s ‘Mini-Me’ | Bollywood News বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের তারিখ ও প্রধান অতিথি পরিবর্তন
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় নিহত ৬, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক স্থগিত

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৯ সময় দেখুন
ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলায় নিহত ৬, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক স্থগিত


রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে। বুধবার (২২ অক্টোবর) ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা জানান, রাতভর চলা এই হামলায় দেশজুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং রাজধানী কিয়েভসহ একাধিক জেলায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তকাচেঙ্কো বলেন, ভূপাতিত রুশ অস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

অন্যদিকে, আশপাশের অঞ্চলে চারজন, যার মধ্যে দুই শিশু, নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের জরুরি সেবাদফতর। কর্মকর্তারা জানান, হামলার ফলে দেসনিয়ানস্কি, দারনিতস্কি ও পেচেরস্কি জেলায়ও আগুনের ঘটনা ঘটে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, রাশিয়ার পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে পরিকল্পিত বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়েরমাক বলেন, ‘ইউক্রেন বহু আগেই যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে, কিন্তু মস্কো হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে চায় না।’

এর আগের দিন মঙ্গলবারের (২১ অক্টোবর) হামলায় আরও চারজন নিহত হয় এবং লাখো মানুষ বিদ্যুৎ ও পানি সংকটে পড়ে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
De De Pyaar De 2 First Song Out: Meezaan Jafri, Rakul Preet Singh Promise ‘Raat Bhar’ Romance | Bollywood News

De De Pyaar De 2 First Song Out: Meezaan Jafri, Rakul Preet Singh Promise ‘Raat Bhar’ Romance | Bollywood News

Who Is Teji Kahlon? Punjabi Singer Shot At, Warned ‘Next Time We Will Finish You’ | Regional Cinema News

Who Is Teji Kahlon? Punjabi Singer Shot At, Warned ‘Next Time We Will Finish You’ | Regional Cinema News

Ek Deewane Ki Deewaniyat Opening Day Box Office Collection: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa’s Film Mints Rs 8 Crore | Bollywood News

Ek Deewane Ki Deewaniyat Opening Day Box Office Collection: Harshvardhan Rane, Sonam Bajwa’s Film Mints Rs 8 Crore | Bollywood News

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেলে এনসিপির সাক্ষাৎ

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিকেলে এনসিপির সাক্ষাৎ

This Throwback Photo Proves Baby Dua Is Her Mummy Deepika Padukone’s ‘Mini-Me’ | Bollywood News

This Throwback Photo Proves Baby Dua Is Her Mummy Deepika Padukone’s ‘Mini-Me’ | Bollywood News

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ – Corporate Sangbad

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ – Corporate Sangbad

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST