প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

ইউটিউবে স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান শুনবেন যেভাবে

  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
ইউটিউবে স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান শুনবেন যেভাবে


অনলাইনে বিনামূল্যে গান শোনার অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ইউটিউব। সার্চ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পছন্দের সব গানের তালিকা। তবে একটি ঝামেলা থেকে যায় স্ক্রিন বন্ধ করলেই গান থেমে যায়, যা অনেকের জন্য বিরক্তিকর। তবে, কিন্তু কয়েকটি সহজ কৌশল জানলে অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোন দুই ধরনের ফোনেই স্ক্রিন বন্ধ রেখেও ইউটিউব থেকে গান শোনা সম্ভব।

আসুন জেনে নেই ইউটিউবে স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান সোনার উপায়…

ব্রেভ (Brave) ব্রাউজার ব্যবহার করলে সবচেয়ে সহজ স্ক্রিন বন্ধ রেখে গান শুনতে পারবেন। প্রথমে গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে ব্রাউজারটি ডাউনলোড করে খুলুন। এরপর ইউটিউবের ওয়েবসাইটে গিয়ে পছন্দের ভিডিও চালু করুন। তারপর Settings → Multimedia → Background Playback অপশনটি চালু করুন। এটি সক্ষম করলেই স্ক্রিন অফ থাকলেও অডিও বাজতে থাকবে। নোটিফিকেশন বার থেকেও প্লেব্যাক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

ব্রেভ ব্যবহার না করতে চাইলে Chrome বা Firefox দিয়েও ব্যাকগ্রাউন্ডে অডিও চালানো যায়। সেক্ষেত্রে ইউটিউব অ্যাপ থেকে ভিডিওর লিংক কপি করে ব্রাউজারে পেস্ট করুন। ভিডিও চালু অবস্থায় স্ক্রিন লক করলে অডিও সাময়িকভাবে থেমে যাবে, তবে স্ক্রিন আনলক করলে মিডিয়া প্লেয়ারের মাধ্যমে আবার চালু করা যাবে। ইউটিউব প্রিমিয়াম ছাড়া অ্যান্ড্রয়েডে ব্যাকগ্রাউন্ডে গান শোনার এটি কার্যকর বিকল্প।

আইফোনে স্ক্রিন বন্ধ রেখে ইউটিউব শোনার উপায়…

আইফোনে Safari ব্রাউজার ব্যবহার করলেই কাজটি সহজে করা যায়। Safari খুলে youtube.com-এ গিয়ে ভিডিও চালান। এরপর পেজটিকে Desktop Mode-এ পরিবর্তন করুন। এখন স্ক্রিন লক করুন বা ব্রাউজার থেকে বের হয়ে যান। তারপর নিচের দিক থেকে সোয়াইপ করে Control Center খুলে মিডিয়া প্লেয়ারের প্লে বোতাম চাপুন। এতে স্ক্রিন বন্ধ থাকলেও অডিও চলতে থাকবে।





