শিক্ষা

ইউটিএলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস আর নেই

  • আপডেট সময়: বুধবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৬
ইউটিএলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস আর নেই


ঢাবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস (৬১) মারা গেছেন। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকালে তিনি সুন্দরবনের কলা অনুষদ আয়োজিত রিট্রিটে জাহাজে অবস্থানকালে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিনি সকালের নাস্তায় বের হননি। পরে এক সহকর্মী তার কক্ষে গিয়ে দেখতে পান তিনি শুয়ে আছেন এবং মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। দ্রুত অন্য জাহাজে থাকা একজন ডাক্তার এসে অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাসকে মৃত ঘোষণা করেন। ধারণা করা হচ্ছে, ভোর ৪টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোকবাণীতে তিনি বলেন, ‘শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস অনন্য অবদান রেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সংকট মোকাবিলায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।’

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংঘের সহ-সভাপতি সাদিক কায়েম এক শোকবার্তায় লিখেছেন, ‘তিনি বিজ্ঞ একাডেমিশিয়ান এবং জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় ও বিপদে-আপদে সবসময় পাশে থাকতেন। ডাকসুসহ বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তার নেতৃত্বাধীন ইউটিএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহান আল্লাহ আতাউর রহমান বিশ্বাস স্যারকে কবুল করুন, ভুল-ত্রুটি মাফ করুন এবং ভালো কাজগুলোকে বহুগুণ বৃদ্ধি করুন। আমিন।’





