ইনস্টাগ্রামের ডিপির জন্য এসেছে ধামাকা ফিচার, এক সঙ্গে রাখা যাবে ছবি আর অবতার

#নয়াদিল্লি: ইনস্টাগ্রাম বর্তমানে একটি খুবই জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। মেটার মালিকানাধীন ফটো শেয়ারিং অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম তাদের ইউজারদের জন্য একটি নতুন ফিচার নিয়ে এসেছে, যা তাঁদের প্রোফাইল ফটোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করবে। এই ফিচারের মাধ্যমে, ইউজাররা তাঁদের ছবি এবং ডিজিটাল অবতার প্রোফাইল ফটো হিসাবে প্রদর্শন করতে পারবেন একই সঙ্গে। পাশাপাশি, ইউজারদের প্রোফাইল ভিজিটররা দুটি ছবির যে কোনও একটিতে ফ্লিপ করতে সক্ষম হবেন।

মাইক্রোব্লগিং সাইট ট্যুইটারে ইনস্টাগ্রামের পক্ষ থেকে এই ফিচারের ঘোষণা করা হয়েছে। কোম্পানির তরফে করে ট্যুইট করে জানানো হয়েছে যে, এখন ইনস্টাগ্রামের ইউজাররা তাঁদের অবতারের অন্য দিকে ফটো যোগ করতে পারবেন। এর ফলে ইউজারদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ইনস্টাগ্রাম।

ইনস্টাগ্রামে ইউজারদের অবতার তৈরি বা এডিট করতে, ইউজারদের প্রথমেই নিজেদের ফোনে ইনস্টাগ্রাম ওপেন করতে হবে। এর পরে, ইউজারদের নিজেদের প্রোফাইল ছবিতে ক্লিক করতে হবে। এর পরে, উপরে থাকা এডিট অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ক্রিয়েট অবতার অপশনে ক্লিক করতে হবে।

এরপর ইনস্টাগ্রামের ইউজাররা নিজেদের অবতারের ত্বকের রঙও নির্বাচন করতে পারবেন। এছাড়াও, ইউজাররা তাঁদের তৈরি অবতারের সাজ-সরঞ্জাম এবং চুলের স্টাইল নিজের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন করতে পারবেন। নিজেদের পছন্দ মতো অবতার তৈরি করে সেই অবতারটি সেভ করে রাখা যাবে। এর জন্য Done and Save changes অপশনে ক্লিক করতে হবে।

যে সকল ইউজার ইতিমধ্যেই ফেসবুকে অবতার তৈরি করেছেন, তাঁরা সেটি এখন ইনস্টাগ্রামেও ব্যবহার করতে পারেন। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ফেসবুকে তৈরি করা অবতার ইনস্টাগ্রামে ব্যবহার করার উপায়।

ইউজাররা যদি নিজেদের তৈরি করা অবতার এডিট করতে চান, তাহলে নিজেদের প্রোফাইল থেকে যে কোনও সময় তা করতে পারেন। এর জন্য ইউজারদের এডিট প্রোফাইলে ক্লিক করতে হবে এবং তারপর এডিট অবতার অপশনে যেতে হবে।

সম্প্রতি, ইনস্টাগ্রাম তার ইউজারদের জন্য Quite মোড ফিচারটি চালু করেছে। এই নতুন ফিচারের মাধ্যমে ইউজাররা তাঁদের অ্যাকাউন্ট স্টেটাস In Quiet Mode মোডে সেট করতে পারবেন।

এর মাধ্যমে ইনস্টাগ্রামের ইউজারদের ফলোয়াররা একটি অ্যালার্ট পাবেন, যে সেই ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় নন। ইনস্টাগ্রামের তরফে জানানো হয়েছে যে, কমবয়সী ইউজারদের স্ক্রিন টাইম কমাতে এই ফিচারটি চালু করা হয়েছে।

