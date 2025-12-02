ইবির হল ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি আইভি, সম্পাদক আজমেরী

ইবি: ‘এসো যুক্তির পথে মেলি ডানা, মুক্ত করি আগামীর সম্ভাবনা’-এই প্রতিপাদ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা হল ডিবেটিং সোসাইটির কার্যনির্বাহী পর্ষদ ২০২৫-২৬-এর নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সিফাত জাহান আইভি সভাপতি এবং ল’ অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আজমেরী রহমান সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশেদুজ্জামান নতুন কমিটির ঘোষণা দেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ডিবেটিং সোসাইটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
কমিটির অন্যরা হলেন সহ-সভাপতি আয়শা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানিয়া আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সানজিদা আক্তার, অর্থ সম্পাদক রাবেয়া খাতুন, সহ-অর্থ সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদাউস বর্ষা, প্রচার সম্পাদক ফারহানা ইয়াসমিন, সহ-প্রচার সম্পাদক সাহারা আক্তার সিথি, দপ্তর সম্পাদক হিতুয়ারা খাতুন, সহ-দপ্তর সম্পাদক সোনিয়া আক্তার সুবর্ণা, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক জারিন তাসনিম রাফা, সহ-ব্যবস্থাপনা সম্পাদক তাহিয়া সুলতানা নাদিয়া ও বিতর্ক সম্পাদক জিন্নাত মালিয়াত সীমা।
এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন- রিয়া তাহেরিন মোহনা, সুমী আক্তার ও আঁখি নুর।
নবনির্বাচিত সভাপতি সিফাত জাহান আইভি বলেন, ‘আজ উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা হল ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করা আমার জন্য সম্মানের এবং একই সাথে এক গুরুদায়িত্বের বিষয়। আমাকে এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত মনে করায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ডিবেটিং সোসাইটি যুক্তি, জ্ঞান, চরিত্র ও নেতৃত্ব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। আগের কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই—তাদের প্রচেষ্টা আমাদের জন্য পথ সহজ করেছে। নতুন কমিটির মেম্বারদের নিয়ে আমি আশাবাদী; ইনশাআল্লাহ আমরা আরও সুসংগঠিত ও লক্ষ্যভিত্তিকভাবে কাজ করব।’