ইরানের নতুন করে মার্কিন হামলা, পাল্টা জবাব তেহরানের

টানা ষষ্ঠ দিনের মতো মার্কিন হামলার পর শুক্রবার মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থাপনায় নতুন করে হামলার দাবি করেছে ইরান।
দুই দেশের এই হামলা-পাল্টা হামলায় হরমুজ প্রণালিতে নৌ চলাচল প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, ইরানের সামরিক সক্ষমতা কমাতে আবারও হামলা চালিয়েছে তারা। এর মধ্যে কেশম দ্বীপ এবং বন্দর আব্বাসে চালানো হামলা অন্যতম। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও আইআরজিসির বিভিন্ন স্থাপনাতেও হামলা চালানো হয়েছে।
মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, ইরানের যুদ্ধবিমান, ড্রোন এবং যুদ্ধজাহাজসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন বাহিনী সুনির্দিষ্ট গোলাবর্ষণ করেছে, যা দেশটির উপকূলীয় নজরদারি ও বিমান প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, সামরিক রসদ অবকাঠামোতে আঘাত হেনেছে।
ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বন্দর নগরী চাবাহারের নিকটবর্তী পাশাবান্দার এলাকায় মার্কিন হামলায় একজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।
ইরানি গণমাধ্যম জানিয়েছে, মার্কিন হামলার সর্বশেষ দফায় পাঁচটি সেতু, সেইসাথে দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের উপকূলীয় বন্দর খামিরের ট্রেন স্টেশন এবং ইরানশাহর বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, দক্ষিণ ইরানের বন্দর নগরী বন্দর খামিরের সেতুগুলোতে মার্কিন হামলায় সাতজন নিহত হয়েছেন।
পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইরান
যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাবে শুক্রবার প্রতিবেশী দেশগুলোতে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। যার মধ্যে জর্ডানের একটি বিমান ঘাঁটিও রয়েছে।
সংবাদ সংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, বাহরাইন ও কুয়েতের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী। কাতারের রাজধানী দোহায় বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। এছাড়া প্রথমবারের মতো সিরিয়ার আল-তানফে একটি মার্কিন বিশেষ অভিযান কমান্ড সেন্টারে হামলা চালিয়েছে আইআরজিসি।
ফের বন্ধ হরমুজ প্রণালি
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের এই হামলা বৃদ্ধির ফলে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে তেলের দাম বেড়ে গেছে এবং মুদ্রাস্ফীতির উপর এর ধারাবাহিক প্রভাব নিয়ে নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
তেহরান প্রণালীটির ওপর পুনরায় অবরোধ শুরু করেছে এবং ওয়াশিংটন আবারও ইরানের বন্দরগুলোতে অবরোধ আরোপ করেছে।
সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন যদি ইরানের অবকাঠামোতে হামলা চালায়, তবে ইরান তার ইয়েমেনের হুথি মিত্রদের লোহিত সাগরের প্রবেশমুখে অবস্থিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালি— বাব আল-মানদেব বন্ধ করে দিতে উস্কানি দিতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে।