শনিবার, ১০ জানুয়ারী ২০২৬, ০২:১৫ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Muzaffar Ali Says ‘Losing That Beauty is Terrible’ As He Donates Rare Anjuman Print To NFDC–NFAI | Bollywood News India targets 12 gold medals at 2036 Olympics | More sports News ‘Have You Gone Mad?’: When Furious Shah Rukh Khan Scolded Nikhil Advani On Day 1 Of Kuch Kuch Hota Hai Shoot | Bollywood News কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত ইরানে বিক্ষোভ ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত ২ শতাধিক Fans Burn Confetti Inside Odisha Theatre During The Raja Saab Screening, Draw Backlash | Regional Cinema News ‘Big loss’: Former Ranji Trophy player collapses, dies during cricket match; BCCI mourns | Cricket News সরাইল উপজেলার শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন মৃধা আহমাদুল কামাল ‘After the T20 World Cup final, I never thought I would be dropped again’: Axar Patel opens up | Cricket News Jana Nayagan Producer Says ‘Vijay Deserves A Farewell’ Amid Madras HC Stay On Film’s Certification Order | Tamil Cinema News
প্রচ্ছদ
বহি বিশ্ব, সর্বশেষ সংবাদ

ইরানে বিক্ষোভ ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত ২ শতাধিক

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ১০ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ৬ সময় দেখুন
ইরানে বিক্ষোভ ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত ২ শতাধিক


ইরানজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক বিক্ষোভ। শুরুতে শুধু অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে ক্ষোভ জানালেও বিক্ষোভকারীরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে শাসকগোষ্ঠী যেমন গুলি চালাচ্ছে, তেমনি বিক্ষোভকারীরাও পালটা হামলা চালাচ্ছে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাতে নাম প্রকাশ না করার শর্তে রাজধানী তেহরানের এক চিকিৎসক যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী টাইম ম্যাগাজিনকে জানান, তেহরানের ছয়টি হাসপাতালে অন্তত ২১৭ জনের মরদেহ এসেছে, যাদের ‘অধিকাংশই গুলিবিদ্ধ’ হয়ে প্রাণ হারান।

তবে হতাহতের এই সংখ্যার বিষয়ে ইরানের সরকার এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

এর আগে, বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাত থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে দেশটিতে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। ওই চিকিৎসক দাবি করেন, শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) হাসপাতাল থেকে মরদেহ সরিয়ে নিয়ে যায় কর্তৃপক্ষ। তার ভাষ্য অনুযায়ী নিহতদের বেশিরভাগই তরুণ।

শুক্রবার ইরানি মানবাধিকার সংগঠন এইচআরএএনএ শুক্রবার জানায়, ২৮ ডিসেম্বর বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে অন্তত ৬২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১৪ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং ৪৮ জন বিক্ষোভকারী।

একই দিনে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কেরমানশাহে বিক্ষোভ চলাকালে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) আট সদস্য নিহত হয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো শুক্রবার চিকিৎসকের দেওয়া সংখ্যার তুলনায় অনেক কম মৃত্যুর হিসাব প্রকাশ করে, যদিও প্রতিবেদন পদ্ধতির পার্থক্য এই ব্যবধানের কারণ হতে পারে। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট নিউজ এজেন্সি, যারা কেবল শনাক্ত হওয়া নিহতদের হিসাব রাখে, তারা জানায়— বিক্ষোভ শুরুর পর থেকে অন্তত ৬৩ জন মারা গেছে, যার মধ্যে ৪৯ জন বেসামরিক নাগরিক।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে ইরানের ৩১টি প্রদেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল ভেঙে পড়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। তবে খুব দ্রুতই তা বিস্তৃত হয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্র উৎখাতের দাবিতে রূপ নেয়। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হলেও পরে বিক্ষোভকারীরা সরকারি স্থাপনায় হামলা শুরু করে, ভাঙচুর করে বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রয়াত কমান্ডার কাসেম সোলাইমানির ভাস্কর্যও।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Muzaffar Ali Says ‘Losing That Beauty is Terrible’ As He Donates Rare Anjuman Print To NFDC–NFAI | Bollywood News

Muzaffar Ali Says ‘Losing That Beauty is Terrible’ As He Donates Rare Anjuman Print To NFDC–NFAI | Bollywood News

‘Have You Gone Mad?’: When Furious Shah Rukh Khan Scolded Nikhil Advani On Day 1 Of Kuch Kuch Hota Hai Shoot | Bollywood News

‘Have You Gone Mad?’: When Furious Shah Rukh Khan Scolded Nikhil Advani On Day 1 Of Kuch Kuch Hota Hai Shoot | Bollywood News

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

Fans Burn Confetti Inside Odisha Theatre During The Raja Saab Screening, Draw Backlash | Regional Cinema News

Fans Burn Confetti Inside Odisha Theatre During The Raja Saab Screening, Draw Backlash | Regional Cinema News

Jana Nayagan Producer Says ‘Vijay Deserves A Farewell’ Amid Madras HC Stay On Film’s Certification Order | Tamil Cinema News

Jana Nayagan Producer Says ‘Vijay Deserves A Farewell’ Amid Madras HC Stay On Film’s Certification Order | Tamil Cinema News

Dhurandhar’s Sara Arjun, 20, Is Breaking The Internet With Her Bold Look | Bollywood News

Dhurandhar’s Sara Arjun, 20, Is Breaking The Internet With Her Bold Look | Bollywood News

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
মাদুরোর নিরাপত্তা কর্মীদের অনেকেই নিহত
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
বিএনপি’র প্রার্থী শওকতুল ইসলাম শকুর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে সভা অনুষ্ঠিত
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST