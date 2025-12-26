ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি যুবকের হামলায় নিহত ২

ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে এক ফিলিস্তিনি যুবকের হামলায় এক ব্যক্তি ও এক নারী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দেশটির জরুরি সেবা সংস্থার বরাত দিয়ে রয়টার্স এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ইসরায়েলি পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরের বাসিন্দা ওই হামলাকারী প্রথমে এক ব্যক্তিকে গাড়ি চাপা দেন এবং পরবর্তীতে এক নারীকে ছুরিকাঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। হামলার সময় এক কিশোরও আহত হয়েছে।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক বেসামরিক নাগরিকের গুলিতে হামলাকারী আহত হন এবং পরে তাকে পুলিশি হেফাজতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ এই ঘটনাকে একটি ‘পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে অভিহিত করেছে।
ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ জানিয়েছেন, হামলাকারী পশ্চিম তীরের ‘কাবাইতিয়া’ শহর থেকে এসেছেন। আরও হামলা রোধে তিনি ওই শহরে শক্তিশালী সামরিক অভিযান চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন।
ইতিমধ্যে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে।