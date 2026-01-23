শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী ২০২৬, ০৯:৩৪ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
বিবেক মিডিয়ার পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ আবারও যমুনা সার কারখানায় ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ জামালপুরে সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তার তালিকায় দুই মৃত ব্যাক্তির নাম ইসলামপুরে কলাবাগান কেটে ফেলার অভিযোগ ভাষানটেকের বস্তিবাসীর পুনর্বাসনের ওয়াদা তারেক রহমানের Shark Tank India: ‘Rs 200 Mein Milte Hai’ Neha Marda Faces Tough Questions Over Rs 999 Underarm Roll-On | Television News Hardik Pandya surpasses Virat Kohli in T20Is, now only behind Rohit Sharma | Cricket News ভালো খেলোয়াড় গড়ে তোলাই লক্ষ্য – হাবীব আজম রাঙামাটিতে ডে-নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন ‘Truth Will Always Prevail’: Karan Johar Defends Varun Dhawan After Border 2 Smile Trolling | Bollywood News ‘I’d pick him any day’: Former cricketer chooses Rishabh Pant over Sanju Samson in T20Is | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

ইসলামপুরে কলাবাগান কেটে ফেলার অভিযোগ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২৪ সময় দেখুন
ইসলামপুরে কলাবাগান কেটে ফেলার অভিযোগ

জামালপুর জেলা প্রতিনিধি।।

জামালপুরের ইসলামপুরে উপজেলার চর পুটিমারী ইউনিয়নের পেচারচর খাস জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক ব্যক্তির কলাবাগান কেটে ফেলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে ইসলামপুর উপজেলার চর পুটিমারী ইউনিয়নের পেচারচর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী হাবিবুল্লাহ ওরফে একাব্বর ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। মোঃ দুল মাহমুদ শেখ, মোঃ মজনু শেখ ও মোঃ সুলতান মোল্লাসহ একাধিক ব্যক্তি ঘটনার সত্যতা জানেন বলে সাক্ষী হিসেবে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, চর পুটিমারী মৌজার বিআরএস খাস খতিয়ান নং-০১, দাগ নং- ৬৯২৩- এর ১২ শতাংশ জমি ২০১৫ সালে জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বন্দোবস্ত দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হন হাবিবুল্লাহ। এরপর থেকেই তিনি সেখানে কলাবাগানসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করে ভোগদখল করে আসছিলেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ভোর ৫টার দিকে প্রতিবেশী মোঃ আঃ খালেক তার ছেলে নাছিরসহ কয়েকজন সংঘবদ্ধভাবে উক্ত জমিতে অনধিকার প্রবেশ করে প্রায় ৬০-৬৫টি সবরি কলাগাছ কেটে ফেলে। পাশাপাশি জমির চারপাশের বাঁশের বেড়া ভাঙচুর করে। এ সময় বাধা দিতে গেলে অভিযুক্তরা হাতে থাকা ধারালো দা উঁচিয়ে হাবিবুল্লাহকে মারধর ও হত্যার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে। ভয়ে তিনি চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন ও সাক্ষীরা এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। তবে যাওয়ার সময় প্রকাশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী হাবিবুল্লাহ জানান, আমি আইনিভাবে বন্দোবস্ত পাওয়া জমিতে চাষাবাদ করছি। পরিকল্পিতভাবে আমার ফসল নষ্ট করা হয়েছে এবং আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।

এ বিষয়ে ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ আব্দুল কাইয়ূম গাজী বলেন- আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
বিবেক মিডিয়ার পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

বিবেক মিডিয়ার পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

আবারও যমুনা সার কারখানায় ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ

আবারও যমুনা সার কারখানায় ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ

জামালপুরে সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তার তালিকায় দুই মৃত ব্যাক্তির নাম

জামালপুরে সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তার তালিকায় দুই মৃত ব্যাক্তির নাম

ভাষানটেকের বস্তিবাসীর পুনর্বাসনের ওয়াদা তারেক রহমানের

ভাষানটেকের বস্তিবাসীর পুনর্বাসনের ওয়াদা তারেক রহমানের

Shark Tank India: ‘Rs 200 Mein Milte Hai’ Neha Marda Faces Tough Questions Over Rs 999 Underarm Roll-On | Television News

Shark Tank India: ‘Rs 200 Mein Milte Hai’ Neha Marda Faces Tough Questions Over Rs 999 Underarm Roll-On | Television News

ভালো খেলোয়াড় গড়ে তোলাই লক্ষ্য – হাবীব আজম রাঙামাটিতে ডে-নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন

ভালো খেলোয়াড় গড়ে তোলাই লক্ষ্য – হাবীব আজম রাঙামাটিতে ডে-নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন

নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
ভূঞাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ১১টি ওষুধের দোকানে জরিমানা ২ লাখ ২০ হাজার!
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST