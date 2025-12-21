ইসলামবাগে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জামায়াতের আর্থিক সহায়তা

ঢাকা: রাজধানীর ইসলামবাগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের চকবাজার মধ্য থানার উদ্যোগে রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ১৩০ পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ঢাকা-৭ আসনের গণমানুষের নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এফবিসিসিআই’র পরিচালক হাজী এনায়েত উল্লাহ।
চকবাজার মধ্য থানা আমির জাফর ইকবালের সভাপতিত্বে এবং থানা সেক্রেটারি ওহিদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য আবদুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক শাহীন আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চকবাজার-বংশাল জোনের সহকারি পরিচালক আহসান উল্লাহ ও চকবাজার দক্ষিণ থানা আমির আনিছুর রহমান।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হাজী এনায়েত উল্লাহ বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী কেবলমাত্র গতানুগতিক একটি রাজনৈতিক দল নয় বরং একটি মানবিক সংগঠন। জামায়াতে ইসলামী ৪ দফা ভিত্তিতে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তারমধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা। জনগণের কল্যাণে জামায়াতে ইসলামী ব্যাপক ভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রম দলমত, ধর্মবর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে পরিচালিত হচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। এক্ষেত্রে দলমত, ধর্মবর্ণ, জাতি-গোষ্ঠীর কোনো বৈষম্য, কোনো বিভাজন করার সুযোগ নেই। জনগণের সমর্থনে আল্লাহ জামায়াতে ইসলামীকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দিলে দলমত, ধর্মবর্ণ, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানুষের মৌলিক ৫টি অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।’