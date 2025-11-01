ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘেরাও

চট্টগ্রাম ব্যুরো: পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে করা মামলার আসামি এক নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন ‘ইসলামী আন্দোলন, বাংলাদেশের’ নেতাকর্মীরা।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর আনুমানিক ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টানা নগরীর পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান করে বিক্ষোভ করেন দলটির কয়েকশ নেতাকর্মী।
এদিন বিকেলে তারা থানার সামনে নামাজও আদায় করেন। অবশ্য পুলিশ তাদের প্রতিবাদের মুখেও ওই নেতাকে আদালতে পাঠিয়ে দেয়। আদালত থেকে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেফতার হওয়া সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগর ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানা কমিটির সভাপতি বলে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া নেতাদের বক্তব্যে জানা গেছে।
জানা গেছে, ইসলামী ছাত্রসেনার সাবেক নেতা মাওলানা মুহাম্মদ রইস উদ্দিনকে হত্যার বিচার দাবিতে গত ৫ মে চট্টগ্রাম নগরীতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও ছাত্রসেনার নেতাকর্মীরা। নগরীর মুরাদপুরে কওমিপন্থীদের একটি গ্রুপ বিক্ষোভরত সুন্নিদের ওপর হামলা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
পাঁচলাইশ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান সারাবাংলাকে বলেন, ‘মুরাদপুরে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছিল। ওই মামলার একজন আসামি ইসলামী আন্দোলনের নেতা। তাকে আমরা আজ (শনিবার) সকালে গ্রেফতার করি। খবর পেয়ে তাদের দলের লোকজন থানার সামনে এসেছিলেন। তবে আমরা তাকে আদালতে পাঠিয়ে দিই। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। যারা বিক্ষোভ করেছেন, তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।’
এর আগে গত ১৯ জুন হাবিবুর রহমান নামে ইসলামী আন্দোলনের চট্টগ্রামের আরও নেতাকে আটকের প্রতিবাদে চান্দগাঁও থানা ঘেরাও করেছিলেন দলটির নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভের মুখে পরদিন ওই নেতাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।