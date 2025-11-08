ইসলামী আন্দোলনের নেতার ছবি ভুলভাবে ব্যবহারের প্রতিবাদ

ঢাকা: একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত “বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার চীনবিরোধী তৎপরতা” শীর্ষক প্রতিবেদন করা হয়েছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে জনৈক মুফতি মাসুম বিল্লাহ নামের একজনের বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু ছবি ব্যবহার করা হয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি প্রবীন রাজনীতিবিদ মুফতি মাসুম বিল্লাহ’র।
এ বিষয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজুল করীম মারুফ শনিবার (৮ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে বলেন, মুফতি মাসুম বিল্লাহ নারায়ণগঞ্জের রাজনীতিতে অতিপরিচিত মুখ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ মহানগর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। মেয়র নির্বাচনও করেছেন। তার রাজনৈতিক অবস্থান সবার জানা। তিনি গণমানুষের রাজনীতি করেন। তার মতো একজন বহুল পরিচিত নেতার ছবি একজন অভিযুক্তের ছবির বদলে ব্যবহার করার ঘটনায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
দলের প্রচার সম্পাদক আরও বলেন, দায়িত্বশীল একটি জাতীয় দৈনিকে এই ধরণের ভুল প্রত্যাশিত না। ওই পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বলব, আমাদের প্রতিবাদের মুখে আপনারা অনলাইন থেকে মুফতি মাসুম বিল্লাহর ছবি সরিয়েছেন; সেজন্য ধন্যবাদ। এখন দ্রুততার সাথে অনলাইনে ভুল স্বীকার করে সংবাদ প্রকাশ করুন এবং আগামীকাল ছাপার কাগজেও ভুল স্বীকার করে সংবাদ প্রকাশ করুন।
শেখ ফজলুল করীম মারুফ বলেন, বিষয়টি গুরুতর। পার্শ্ববর্তী একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে আরেকটি দেশের বিপক্ষে কাজ করার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা ভয়াবহ এবং মারাত্মক। সেখানে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একজন নেতার ছবি ব্যবহার করার মাধ্যমে তার নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলা হয়েছে। তার সম্মানহানী হয়েছে একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল হিসেবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সম্মানহানী হয়েছে। তাই দ্রুততার সঙ্গে এই বিষয়ে ওই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ভুলের সংশোধন না করলে ব্যক্তির নিরাপত্তা-সম্মান ও দলের সম্মান রক্ষায় আমাদের যা করার তাই করতে হবে।