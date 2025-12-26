শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২:০৮ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Kate Hudson Says Hugh Jackman Was ‘A Dream’ On Song Sung Blue Set: ‘Certain People You Meet In Life…’ | Exclusive | Hollywood News Nobody 2 OTT Release: When And Where To Watch Bob Odenkirk, Sharon Stone’s Film | Hollywood News Duck for Rohit Sharma, 77 for Virat Kohli: Fans endure a rollercoaster day at Vijay Hazare Trophy | Cricket News ‘He Was In Lot Of Pain’: Irrfan Khan Struggled Through Angrezi Medium Shoot, Reveals Costume Designer | Bollywood News Vijay Hazare Trophy: Why 14-year-old Vaibhav Sooryavanshi missed Bihar’s match against Manipur | Cricket News জবি’র ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আজ Alia Bhatt Holds Ranbir Kapoor Close, Smiles At Raha At Family Christmas Dinner ‘Wrapped In Love’ | Bollywood News ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন চলছে Ashes: Josh Tongue’s fifer helps England skittle Australia out for 152 at Boxing Day Test | Cricket News Vijay Hazare Trophy Live Score: Delhi post 254/9 vs Gujarat despite fifties from Kohli and Pant
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন চলছে

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫
  • ৬ সময় দেখুন
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন চলছে


ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন-২০২৫ শুরু হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ সম্মেলন শুরু হয়েছে। এ সম্মেলনের মধ্য দিয়েই সংগঠনটির ২০২৬ মেয়াদের নতুন কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। দিনব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে সারাদেশের সকল সদস্য অংশ নিচ্ছেন। সকাল ৮টায় অর্থসহ পবিত্র কুরআন তেলওয়াতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা ও প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ ও বরেণ্য মেহমানরা এবং বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারসহ অতিথিদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দুপুর ১টায় প্রথম অধিবেশন শেষ হবে।

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন-২০২৫।

স্বল্প বিরতির পর দুপুর ২টা থেকে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন শুরু হবে। সমাপনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন ও সেক্রেটারি জেনারেল মনোনয়ন, সমাপনী বক্তব্য ও দোয়া-মুনাজাতের মাধ্যমে বার্ষিক সদস্য সম্মেলন-২০২৫ এর কার্যক্রম শেষ হবে।

দলীয় সূত্র জানায়, ছাত্রত্ব শেষ হওয়ায় সংগঠনের বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম আর শিবিরের রাজনীতিতে থাকতে আগ্রহী নন। সে কারণে চলতি বছরই দায়িত্ব থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, সারাদেশ থেকে আসা কয়েক হাজার সদস্যের সরাসরি ও গোপন ভোটে নতুন সভাপতি নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত সভাপতি পরবর্তীতে একজনকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত করবেন। এদিকে সম্মেলনকে ঘিরে সভাপতি পদে একাধিক নেতার নাম জোরালোভাবে আলোচনায় রয়েছে।

শীর্ষ পদটির দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন সংগঠনের বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। এছাড়া সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি সিবগাতুল্লাহ, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ এবং কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম।

তবে সংগঠনটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ছাত্রশিবিরের রাজনীতিতে সাধারণত সেক্রেটারি জেনারেলই পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পান। এই ধারার ব্যতিক্রম সংগঠনটির ইতিহাসে খুব একটা দেখা যায়নি।

সে হিসেবে বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দামই দলটির নতুন কাণ্ডারি হওয়ার সম্ভাবনায় এগিয়ে রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আলোচনায় থাকা বাকি নেতাদের মধ্যে সিবগাতুল্লাহ, আজিজুর রহমান আজাদ ও সাদিক কায়েমের মধ্য থেকে একজনকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনীত করা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমান সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম সাদ্দামের পরিচালনায় সদস্য সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, আ ন ম শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারি সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, ড. হামিদুর রহমান আযাদ, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাগপার সহসভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, শহিদ শরিফ ওসমান বিন হাদির বড় ভাই শরিফ ওমর বিন হাদি, মহানগর উত্তর জামায়াতের আমির সেলিম উদ্দিন, দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুলসহ অন্যান্যরা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Kate Hudson Says Hugh Jackman Was ‘A Dream’ On Song Sung Blue Set: ‘Certain People You Meet In Life…’ | Exclusive | Hollywood News

Kate Hudson Says Hugh Jackman Was ‘A Dream’ On Song Sung Blue Set: ‘Certain People You Meet In Life…’ | Exclusive | Hollywood News

Nobody 2 OTT Release: When And Where To Watch Bob Odenkirk, Sharon Stone’s Film | Hollywood News

Nobody 2 OTT Release: When And Where To Watch Bob Odenkirk, Sharon Stone’s Film | Hollywood News

‘He Was In Lot Of Pain’: Irrfan Khan Struggled Through Angrezi Medium Shoot, Reveals Costume Designer | Bollywood News

‘He Was In Lot Of Pain’: Irrfan Khan Struggled Through Angrezi Medium Shoot, Reveals Costume Designer | Bollywood News

Alia Bhatt Holds Ranbir Kapoor Close, Smiles At Raha At Family Christmas Dinner ‘Wrapped In Love’ | Bollywood News

Alia Bhatt Holds Ranbir Kapoor Close, Smiles At Raha At Family Christmas Dinner ‘Wrapped In Love’ | Bollywood News

Sunny Deol To Address Media For The First Time After Dharmendra’s Death: Report | Bollywood News

Sunny Deol To Address Media For The First Time After Dharmendra’s Death: Report | Bollywood News

নাইজেরিয়ার আইএসকে লক্ষ্য করে শক্তিশালী হামলা চালিয়েছেন ট্রাম্প

নাইজেরিয়ার আইএসকে লক্ষ্য করে শক্তিশালী হামলা চালিয়েছেন ট্রাম্প

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST