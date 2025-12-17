বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৬ অপরাহ্ন
প্রযুক্তি, সর্বশেষ সংবাদ

এআই ছবি চেনার কিছু সহজ উপায়

  • আপডেট সময়: বুধবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
এআই ছবি চেনার কিছু সহজ উপায়


বিশ্ব জুড়ে বর্তমানে মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ছবি আর ভিডিও। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে এখন এমন সব ছবি তৈরি হচ্ছে, যা দেখলে আসল আর ভুয়া আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। আসুন জেনে নেই এআই ছবি চেনার কিছু সহজ উপায়।

* ছবির সূক্ষ্ম অংশে নজর দিন

এআই দিয়ে তৈরি ছবিতে অনেক সময় সূক্ষ্ম অসংগতি থেকে যায়। মানুষের মুখের গঠন, চোখের দৃষ্টি, আঙুলের সংখ্যা বা হাতের ভাঁজে অস্বাভাবিকতা দেখা যেতে পারে। কখনও দাঁত বা কান স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেঁকে থাকতে পারে। এসব ছোটখাটো ভুল খেয়াল করলে অনেক সময় বোঝা যায় ছবিটি কৃত্রিমভাবে তৈরি।

* আলো ও ছায়ার অস্বাভাবিকতা বুঝে নিন

আসল ছবিতে আলো ও ছায়ার একটি স্বাভাবিক নিয়ম থাকে। কিন্তু এআই দিয়ে তৈরি ছবিতে অনেক সময় আলো এক দিক থেকে পড়লেও ছায়া অন্যভাবে দেখা যায়। মুখের এক অংশে আলো বেশি, অন্য অংশে অস্বাভাবিক অন্ধকার বা ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে আলোছায়ার মিল না থাকলে সেটি সন্দেহজনক হতে পারে।

* ব্যাকগ্রাউন্ড ও লেখা পরীক্ষা করুন

এআই ছবি তৈরির সময় ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রায়ই গলদ থেকে যায়। দূরের মানুষ বা বস্তু ঝাপসা বা অদ্ভুত আকৃতির হতে পারে। দেয়াল, রাস্তার সাইনবোর্ড বা কোনও লেখায় বানান ভুল, অদ্ভুত ফন্ট বা অস্পষ্ট অক্ষর দেখা গেলে সেটিও এআই ছবির ইঙ্গিত হতে পারে। বাস্তব ছবিতে সাধারণত এমন ভুল কম হয়।

* ছবির উৎস ও প্রেক্ষাপট যাচাই করুন

কোনও ছবি দেখেই বিশ্বাস না করে সেটির উৎস যাচাই করা জরুরি। ছবিটি কে পোস্ট করেছে, আগে কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কি না, নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যমে সেই ঘটনার উল্লেখ আছে কি না, এসব বিষয় মিলিয়ে দেখা উচিত। অনেক সময় পুরোনো ছবি বা এআই দিয়ে তৈরি ছবি নতুন ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়।

* রিভার্স ইমেজ সার্চের ব্যবহার

একই ছবি আগে কোথাও ব্যবহার হয়েছে কি না, তা জানতে রিভার্স ইমেজ সার্চ কার্যকর পদ্ধতি। এতে বোঝা যায় ছবিটি নতুন নাকি আগে থেকেই ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এআই দিয়ে তৈরি ছবি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ঘুরে ফিরে ব্যবহার হয়, যা খুঁজে বের করা সম্ভব।

* এআই শনাক্তকারী টুলের সাহায্য নিন

বর্তমানে কিছু অনলাইন টুল রয়েছে, যেগুলো ছবি বিশ্লেষণ করে জানাতে পারে সেটি এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। যদিও এগুলো শতভাগ নির্ভুল নয়, তবু প্রাথমিক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে সংবেদনশীল বা বিতর্কিত ছবি হলে এসব টুল ব্যবহার করা নিরাপদ।

