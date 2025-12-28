রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:০১ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

এনআইডির স্মার্ট কার্ড পেলেন তারেক রহমান

  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
এনআইডির স্মার্ট কার্ড পেলেন তারেক রহমান


ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) স্মার্ট কার্ড পেয়েছেন।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ইসির জনসংযোগ কর্মকর্তা রুহুল আমিন মল্লিক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, তারেক রহমানের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গুলশানের ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসনের ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার হয়েছেন তিনি।

এরআগে, গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে নির্বাচন কমিশনের প্রশিক্ষণ ভবনে এসে জাতীয় পরিচয়পত্রের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে যান তিনি। একই সময় তার কন্যা জাইমা রহমানও এনআইডির জন্য সব কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে দেশের ফেরেন তারেক রহমান। এরপর থেকে নানা কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছেন তিনি।





জামায়াত প্রার্থী হামিদুর রহমান আজাদ আজ রাতে কক্সবাজারে, কাল মনোনয়ন দাখিল…

'I Am the Same Age As Your Daughter': Pranjal Dahiya Halts Live Show, Calls Out Misbehaving Audience | VIDEO | Bollywood News

'I Didn't Abandon The Stage': Kailash Kher Breaks Silence Over Gwalior Concert Controversy | Bollywood News

'We're Not Forcing An Opinion…': Danish Pandor Addresses Propaganda Accusations Around Dhurandhar | Exclusive | Bollywood News

'ইয়ার ইন সার্চ'-এর তালিকা প্রকাশ

'A True Pinch-Me Moment': Sanya Malhotra Expresses Awe After Performing With Sunidhi Chauhan At Delhi Concert | Bollywood News

