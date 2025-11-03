মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:১৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘She’s the reason India won’: R Ashwin can’t stop praising India’s breakout bowler from the World Cup | Cricket News শেরপুর-৩(শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক সাংসদ মাহমুদুল হক রুবেল খালিশপুর থানার এসআই পলাশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক টাকা আদায় ও মামলার হুমকির অভিযোগ ‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’ বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে ‘People outside won’t know… ‘: Smriti Mandhana pens emotional message for teammate who played zero games for India in World Cup | Cricket News India women’s cricket team becomes crorepati: Who gave what to World Cup winners | Cricket News From duty to glory! UP Police hail DSP Deepti Sharma after India’s World Cup triumph | Cricket News নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৩ সময় দেখুন
এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে


ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কয়েকটি আসনে প্রার্থীর নাম জানিয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এ তথ্য জানান।

তার তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা-১১ (বাড্ডা, ভাটারা ও রামপুরা) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ঢাকা-১৮ আসনে লড়বেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। নরসিংদী-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। রংপুর-৪ আসনে লড়বেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। আর পঞ্চগড়-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

এদিকে দলীয় সূত্র জানায়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

এনসিপির নেতারা জানিয়েছেন, জনগণের অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা ও ‘নতুন প্রজাতন্ত্র’ গঠনের লক্ষ্যে দলটি এ নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
শেরপুর-৩(শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক সাংসদ মাহমুদুল হক রুবেল

শেরপুর-৩(শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক সাংসদ মাহমুদুল হক রুবেল

খালিশপুর থানার এসআই পলাশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক টাকা আদায় ও মামলার হুমকির অভিযোগ

খালিশপুর থানার এসআই পলাশের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক টাকা আদায় ও মামলার হুমকির অভিযোগ

‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’

‘সরকারের ভেতরে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে’

বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা

বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই হেভিওয়েট যে ১৫ নেতা

নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা

নোয়াখালীর ৬ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেলেন যারা

সুনামগঞ্জের ৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা

সুনামগঞ্জের ৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী হলেন যারা

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST