এনসিপির প্রার্থীর নাম জানা গেল যে কয়টি আসনে

ঢাকা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কয়েকটি আসনে প্রার্থীর নাম জানিয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন এ তথ্য জানান।
তার তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা-১১ (বাড্ডা, ভাটারা ও রামপুরা) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ঢাকা-১৮ আসনে লড়বেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। নরসিংদী-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। রংপুর-৪ আসনে লড়বেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। আর পঞ্চগড়-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
এদিকে দলীয় সূত্র জানায়, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
এনসিপির নেতারা জানিয়েছেন, জনগণের অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা ও ‘নতুন প্রজাতন্ত্র’ গঠনের লক্ষ্যে দলটি এ নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে।