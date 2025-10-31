শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫, ০১:১৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
‘Same impact of 1983’: BCCI secretary Devajit Saikia makes huge statement ahead of Women’s World Cup final | Cricket News ‘Frustrated, but never gave up’: Rishabh Pant opens up on grueling recovery and emotional comeback | Cricket News রাজশাহীতে উদ্বোধন হলো বইমেলা ‘এনসিপি বৃহত্তর ফরিদপুরে নৌকার বিকল্প হিসেবে প্রধান দল হবে’ Pregnant Katrina Kaif’s Private Pics From Home Go Viral, Fans Furious; Aneet Padda Smiles At Shakti Shalini Teaser | Bollywood News Soha Ali Khan Got Rs 50 From Her Father Every October | Know Real Reason Why | Bollywood News ‘Go and … ‘: Abhishek Sharma opens up on on-field chat with Travis Head | Cricket News Salman Khan Drops Stylish Photos From Bigg Boss 19 Sets, Fans Call Him The ‘Coolest Host’ On TV | Television News Akshay Kumar Opens Up About Being A ‘Better Human’, Says ‘I Owe It All To..’ | Bollywood News Another honour! Jemimah Rodrigues bags special award after being named Player of The Match against Australia | Cricket News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘এনসিপি বৃহত্তর ফরিদপুরে নৌকার বিকল্প হিসেবে প্রধান দল হবে’

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
  • ৪ সময় দেখুন
‘এনসিপি বৃহত্তর ফরিদপুরে নৌকার বিকল্প হিসেবে প্রধান দল হবে’


ফরিদপুর: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, নির্বাচন কমিশন শাপলা কলি অন্তর্ভুক্ত করেছে, চাইলে শাপলা প্রতীকও দিতে পারবে। কেবল কলি দিয়েছে, দ্রুতই শাপলা ফুটবে। তাই কালক্ষেপন না করে এনসিপির প্রতীক শাপলা দিয়ে দেন। এনসিপির শাপলা বৃহত্তর ফরিদপুরে নৌকার বিকল্প হিসাবে প্রধান দল হবে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফরিদপুর শহরের অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে ফরিদপুর অঞ্চলের সমন্বয় সভায় তিনি এসব বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘শাপলা কলি দেওয়ার মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে, এনসিপি বাচ্চাদের দল। এই বাচ্চাদের ডাকে ছাত্র জনতার চাপে স্বৈরাচার পতন হয়েছে।’

তুষার বলেন, ‘জুলাই সনদ সই নিয়ে জাতীয় সংসদ প্লাজায় যে তামাশা করেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির চাপের মুখে জুলাই সনদ হ্যাঁ ভোটে পাস হবে। তাই বিএনপি এখন না ভোটের যে প্রচারণা করছে, বিএনপির ভুল ভাঙবে। সাংগঠনিক শক্তির ভয় দেখাবেন না, বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগের শক্তিও কম ছিল না। এই ছাত্র জনতার ডাকে তারা পালিয়েছে। জুলাই সনদের বিপক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবেন না।’

সমন্বয় সভায় ফরিদপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দা নীলিমা দোলার সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন ও দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক রাসেল আহম্মেদ।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব নিজাম উদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এনসিপিকে বাচ্চা দল হিসাবে বোঝাতে চাই। গত ১৭ বছরের ফ্যাসিবাদীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাউকে সোচ্চার হতে দেখিনি! এই বাচ্চা ছেলেরাই রাজপথে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে শেখ হাসিনাকে পালাতে বাধ্য করেছে।’

তিনি দল সম্পর্কে আরও বলেন, ‘এনসিপির দলে আগে যারা ছিলেন, আগামীতেও নতুনদের সঙ্গে নিয়ে জেলায়, উপজেলায়, ওয়ার্ডে ও গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন করুন। সাধারণ মানুষকে বোঝান আগামীর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে মিশন-ভিশন প্রচার করুন।’

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ী জেলার প্রধান সমন্বয়কারী জামিল মেজাজী, মাদারীপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী শহিদুল ইসলাম হাওলাদার ও শরীয়তপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারি অ্যাডভোকেট মো. রুহুল আমিন।

সঞ্চালনা করেন নগরকান্দা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মাদ নাজমুল হুদা ও ফরিদপুরের যুগ্ম সম্পাদক সাইফ খান।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
রাজশাহীতে উদ্বোধন হলো বইমেলা

রাজশাহীতে উদ্বোধন হলো বইমেলা

Pregnant Katrina Kaif’s Private Pics From Home Go Viral, Fans Furious; Aneet Padda Smiles At Shakti Shalini Teaser | Bollywood News

Pregnant Katrina Kaif’s Private Pics From Home Go Viral, Fans Furious; Aneet Padda Smiles At Shakti Shalini Teaser | Bollywood News

Soha Ali Khan Got Rs 50 From Her Father Every October | Know Real Reason Why | Bollywood News

Soha Ali Khan Got Rs 50 From Her Father Every October | Know Real Reason Why | Bollywood News

Salman Khan Drops Stylish Photos From Bigg Boss 19 Sets, Fans Call Him The ‘Coolest Host’ On TV | Television News

Salman Khan Drops Stylish Photos From Bigg Boss 19 Sets, Fans Call Him The ‘Coolest Host’ On TV | Television News

Akshay Kumar Opens Up About Being A ‘Better Human’, Says ‘I Owe It All To..’ | Bollywood News

Akshay Kumar Opens Up About Being A ‘Better Human’, Says ‘I Owe It All To..’ | Bollywood News

যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সমাধান করে নির্বাচনের দিকে চলুন: মির্জা ফখরুল

যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সমাধান করে নির্বাচনের দিকে চলুন: মির্জা ফখরুল

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST