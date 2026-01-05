এবার কলম্বিয়ায় সরকার পতনের হুমকি ট্রাম্পের

সামরিক অভিযানে স্ত্রীসহ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে আনার পর এবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোকেও হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আরও বলেন, শিগগিরই কিউবান সরকারেরও পতন হবে বলে তার বিশ্বাস।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় উড়োজাহাজ এয়ারফোর্স ওয়ানে বসে রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা গভীর সংকটে আছে। কলম্বিয়াও গভীর সংকটে আছে। সেখানে একজন অসুস্থ ব্যক্তি দেশ চালাচ্ছেন, যিনি কোকেন তৈরি করে তা যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করতে পছন্দ করেন। আমি আপনাকে বলতে চাই, তিনি খুব বেশি দিন এমনটা চালিয়ে যেতে পারবেন না’।
কলম্বিয়াতে মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করছেন কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্পের জবাব, ‘শুনতে ভালোই লাগছে।’
কিউবার প্রসঙ্গ টেনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশটিতে ‘সামরিক হস্তক্ষেপের’ সম্ভাবনা কম। কারণ, তারা নিজেরাই পতনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
ট্রাম্প বলেন, ‘কিউবা পতনের মুখে। আমি আসলে জানি না, তারা কীভাবে ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু কিউবার এখন কোনো আয় নেই। তারা তাদের সব আয় ভেনেজুয়েলা থেকে ও ভেনেজুয়েলার জ্বালানি তেল থেকে পেয়েছে।’
ট্রাম্পের মন্তব্যে তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি বলেন, ‘ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে নতুবা আমাদের সাথে দাস-দাসীর মতো আচরণ করা হবে’।
তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স এ প্রকাশিত একটি দীর্ঘ পোস্টে লিখেছেন, মানব ইতিহাসে আমেরিকাই বিশ্বের প্রথম দেশ যারা দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশের রাজধানীতে বোমা হামলা চালিয়েছে। এই ক্ষত সহজে শুকাবে না কিন্তু প্রতিশোধ এর সমাধান নয়।
পেত্রো আরও লিখেছেন, ল্যাটিন আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সমগ্র বিশ্বের সাথে বোঝাপোড়ার, বাণিজ্য করার এবং একত্রিত হওয়ার মতো ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অঞ্চলে পরিণত হতে হবে। এবং এমন একটি অঞ্চলে পরিণত হতে হবে যার চোখ শুধু উত্তর নয় বরং সব দিকেই থাকবে।